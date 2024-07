Denzel Washington pourrait reprendre un rôle inédit depuis plus d’une décennie dans « Gladiator 2 »

Denzel Washington joue un rôle différent dans "Gladiator 2".

Quand Denzel Washington défie les attentes dans Gladiator 2

Denzel Washington est un acteur qui a souvent surpris par la diversité de ses rôles. Cependant, son personnage dans Gladiator 2 semble être une véritable rupture avec ses rôles précédents. En effet, l’acteur américain incarne dans ce film le personnage de Macrinus, décrit comme un « marchand d’armes » par Ridley Scott, le réalisateur du film.

Un personnage complexe et mystérieux

Macrinus est un homme riche et puissant, propriétaire d’une vaste écurie où il loge non pas des chevaux de course, mais des gladiateurs. Son personnage est décrit comme « assez cruel« , ce qui laisse supposer qu’il pourrait être un personnage moralement ambigu ou même un des antagonistes du film. De plus, dans la mythologie romaine, Macrinus est connu pour avoir assassiné Caracalla en 217 avant de lui succéder en tant qu’empereur. Cette information laisse présager que le personnage de Macrinus pourrait avoir des ambitions similaires dans Gladiator 2.

Un rôle rafraîchissant pour Denzel Washington

Depuis quelques années, Denzel Washington a principalement joué des personnages sérieux dans des films tels que The Equalizer 2 et 3 ou encore La tragédie de Macbeth. Cependant, avec Gladiator 2, l’acteur semble se libérer de cette gravité et renouer avec une certaine légèreté, n’hésitant pas à plaisanter et à rire. Sa performance promet d’être brillante, avec une touche de fraîcheur qui met en évidence une version plus libre de lui-même.

Un rôle de soutien pour Denzel Washington

Contrairement à la plupart de ses films précédents où il était en tête d’affiche, Denzel Washington joue dans Gladiator 2 un personnage de soutien. Il est donc probable qu’il aura moins de temps à l’écran que d’habitude. Cependant, nul doute que l’acteur saura tirer le meilleur parti de son temps limité à l’écran et laisser une empreinte durable avec sa performance.