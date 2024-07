Un historien décortique la bande-annonce de « Gladiator 2 » : détails de lieu et inexactitudes mis en lumière

"Gladiator 2", réalisé par Ridley Scott, met en scène Lucius en tant que gladiateur.

Tl;dr Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott, met en scène Lucius en tant que gladiateur.

Le trailer a été analysé par un historien qui a relevé des inexactitudes.

Le film s’inspire de faits historiques mais prend quelques libertés pour le divertissement.

Gladiator 2 sortira dans les salles le 22 novembre.

La suite tant attendue : Gladiator 2

Après deux décennies d’attente, Ridley Scott revient avec Gladiator 2, une suite qui nous entraîne dans la vie de Lucius, contraint à l’esclavage et à combattre en tant que gladiateur dans le Colisée. Le film, dont le scénario est signé David Scarpa, met en vedette le nominé aux Oscars Paul Mescal, accompagné de Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn et Fred Hechinger.

Analyse du trailer par un historien

Un historien et grand fan de Gladiator, Tristan Hughes, a réagi au trailer de la suite lors d’une vidéo de History Hit. Il a passé en revue les détails de localisation et a relevé les inexactitudes du film.

La précision historique du film

L’historien a analysé les détails de localisation du trailer, en particulier l’Afrique du Nord, et a évalué la précision de l’inondation du Colisée pour des reconstitutions navales, du siège naval réel et du gladiateur rhinocéros. Il a également expliqué l’inspiration historique derrière certains des personnages, notamment Macrinus (Washington) et les co-empereurs Caracalla (Hechinger) et Geta (Quinn).

Cependant, Tristan Hughes a souligné que l’architecture médiévale visible dans le trailer n’est pas totalement fidèle au contexte historique. De plus, bien que les reconstitutions navales aient eu lieu dans l’ancienne Rome, elles n’étaient plus organisées au Colisée au début du 3ème siècle, époque à laquelle se déroule Gladiator 2. Enfin, il n’existe aucune base historique pour un gladiateur chevauchant un rhinocéros dans le Colisée.

Une adaptation libre de l’histoire

Malgré quelques inexactitudes, Gladiator 2 s’inspire largement de l’histoire, même si le film prend quelques libertés pour créer un blockbuster épique et divertissant. Le film sortira en salles le 22 novembre.