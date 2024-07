Gladiator 2 : découvrez quand se déroule la suite du film culte de Ridley Scott

Réalisé par Ridley Scott, Gladiator 2 introduit Paul Mescal dans un récit captivant de vengeance et de lutte pour le pouvoir dans l'Empire romain.

Tl;dr Gladiator 2 sortira le 22 novembre 2024 au cinéma.

Le film se situe environ 19 ans après Gladiator avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix.

Le réalisateur Ridley Scott est de retour.

Gladiator 2 met en vedette Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington.

Un retour épique en Rome antique

Deux décennies après la sortie de l’épopée historique originale, le tant attendu Gladiator 2 est enfin prêt à faire son apparition. Le film reprend plusieurs années après la mort de Maximus Decimus Meridius, le personnage incarné par Russell Crowe, dans le Colisée.

Des indices révélateurs

Une nouvelle bande-annonce offre un aperçu inédit du prochain film. Basé sur les empereurs romains Caracalla et Geta, il semblerait que l’histoire de Gladiator 2 se déroule environ 19 ans après l’original. En effet, l’Empereur Commode, interprété par Joaquin Phoenix dans Gladiator, est mort en 192 après JC, et Caracalla et Geta ont régné ensemble de 209 à 211 après JC.

Une suite tant attendue

Produit par Paramount Pictures, Universal Pictures, Scott Free Productions et Red Wagon Entertainment, Gladiator 2 est la suite du film Gladiator de Ridley Scott, récompensé en 2000. Le réalisateur fait son grand retour pour cette suite, avec Paul Mescal dans le rôle de Lucius, Denzel Washington dans le rôle de Macrinus et l’empereur Geta incarné par Barry Keoghan. Le film Gladiator 2 a longtemps été en suspens avant qu’un script écrit par David Scarpa ne soit finalement approuvé.