D'après la bande-annonce de Gladiator 2, il semble que la suite réalisée par Ridley Scott va maintenir le leitmotiv de Pedro Pascal qui, après 25 ans, a fini par lasser tout le monde. Que réserve donc ce nouvel opus ?

Tl;dr Le rôle de Pedro Pascal dans Gladiator 2 suscite des préoccupations.

Le personnage de Pascal pourrait affronter Paul Mescal dans un duel à mort.

Les personnages de Pascal ont une tendance à mourir à l’écran.

Gladiator 2 sortira en salles le 22 novembre 2024.

Des inquiétudes autour du rôle de Pedro Pascal dans Gladiator 2

Le très attendu Gladiator 2, suite de Ridley Scott au film primé de 2000, pourrait poursuivre une tendance frustrante concernant Pedro Pascal. Alors que la date de sortie du film se rapproche, de nouveaux détails sur le casting, les personnages et l’histoire commencent à émerger. La plupart des informations sur le rôle de Pascal restent mystérieuses, mais il semblerait qu’il incarne un ancien commandant militaire. Des indices dans la bande-annonce suggèrent que le film pourrait perpétuer une tendance de Pascal qui commence à lasser le public.

Un duel à mort dans Gladiator 2

La bande-annonce présentée à la CinemaCon laisse entendre que le personnage de Pedro Pascal affrontera probablement celui de Paul Mescal, Lucius, dans un duel à mort. Ce face-à-face pourrait être un moment clé du récit de Gladiator. Si le personnage de Pascal devait mourir dans Gladiator 2, cela perpétuerait une tendance récurrente et fatigante pour l’acteur.

La tendance funeste des personnages de Pedro Pascal

Depuis le début de sa carrière, Pedro Pascal a joué un grand nombre de rôles dans divers films et émissions de télévision. Cependant, un motif étrange et déchirant se dégage : ses personnages finissent tous par mourir. Que ce soit dans Game of Thrones, Kingsman 2, Buffy the Vampire Slayer ou Law & Order SVU, le personnage de Pascal est souvent frappé par un destin tragique. Avec Gladiator 2 qui semble annoncer une fin similaire pour le personnage de Pascal, il est difficile de ne pas se lasser de cette tendance persistante.

Sortie prévue de Gladiator 2

Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette Paul Mescal, Denzel Washington et Pedro Pascal, est prévu pour une sortie en salles le 22 novembre 2024.