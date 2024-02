Gladiator 2 pourrait battre 10 records au box-office

Le deuxième volet de Gladiator se prépare à être l'un des plus grands succès de 2024, avec la possibilité réaliste de battre ces 10 records au box-office. Quels records pourrait-il bien surpasser ?

Tl;dr Gladiator 2 a le potentiel de battre 10 records du box-office.

Le film est attendu pour 2024, 24 ans après le premier Gladiator.

Il pourrait devenir le film le plus rentable de Ridley Scott.

Il pourrait aussi être le film le plus rentable pour plusieurs acteurs, dont Denzel Washington et Pedro Pascal.

Un retour triomphal pour Gladiator ?

Le très attendu Gladiator 2 se prépare à être l’un des plus gros succès de 2024, avec la possibilité réelle de battre pas moins de 10 records du box-office. Le premier Gladiator, sorti en 2000, avait été un énorme succès critique et commercial, rapportant 503,1 millions de dollars pour un budget de 103 millions, et remportant l’Oscar du meilleur film.

Un casting de choix pour Gladiator 2

Le réalisateur Ridley Scott est de retour pour diriger la suite très attendue de ce film historique d’action. Malgré l’absence de Russell Crowe et de Joaquin Phoenix, le film suscite beaucoup d’excitation parmi les fans. Denzel Washington et Pedro Pascal, deux noms bien connus de l’industrie cinématographique, ont été choisis pour jouer des rôles majeurs dans le film.

Des records du box-office en vue

Parmi les records du box-office que Gladiator 2 pourrait battre, on peut citer :

Le film original a rapporté 503,1 millions de dollars en 2000. Avec 24 ans d’inflation et un nombre croissant de fans, Gladiator 2 pourrait faire mieux.

Il pourrait devenir le film le plus rentable de Ridley Scott, surpassant The Martian, qui a rapporté 630,2 millions de dollars.

Il pourrait devenir le film le plus rentable pour Denzel Washington, surpassant American Gangster, qui a rapporté 268 millions de dollars.

Il pourrait devenir le film le plus rentable pour Pedro Pascal, surpassant Kingsman: The Golden Circle, qui a rapporté 410,9 millions de dollars.