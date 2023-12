Ridley Scott mise tout sur le succès colossal de Gladiator 2 au box-office

L'échec de Napoleon conduit le réalisateur britannique Ridley Scott a faire du film Gladiator 2 un véritable succès.

Tl;dr Ridley Scott a besoin d’un succès après l’échec de Napoleon.

Son prochain film est Gladiator 2, prévu pour novembre 2024.

Le mauvais résultat de Napoleon met la pression sur Gladiator 2.

Gladiator 2, avec son casting de stars, a un potentiel optimiste.

Ridley Scott : un besoin impératif de succès

Célèbre réalisateur, Ridley Scott, est en quête de revanche après l’échec de son dernier film, Napoleon. Ayant commencé sa carrière de réalisateur en 1977 avec The Duellists, il a su s’imposer comme une figure marquante du cinéma avec des films cultes tels que Alien, Blade Runner, Gladiator et The Martian. Il s’apprête à présent à lancer Gladiator 2 en novembre 2024.

Le fardeau de Napoleon

Malgré un budget colossal oscillant entre 130 et 200 millions de dollars, Napoleon n’a engrangé que 173 millions de dollars au box-office. Les critiques, quant à elles, ont été mitigées, certains reprochant une absence de rigueur historique et un humour déplacé. Ce film, malheureusement mal promu, a laissé Ridley Scott dans une position délicate avant la sortie très attendue de Gladiator 2.

Gladiator 2 : un enjeu de taille

Après l’échec de Napoleon, le succès de Gladiator 2 est désormais crucial pour Ridley Scott. Même si le premier Gladiator, sorti en 2000, a connu un immense succès, rien ne garantit que la suite connaîtra le même sort. En effet, malgré un casting impressionnant, Gladiator 2 pourrait ne pas atteindre ses objectifs au box-office, à l’instar de Napoleon.

Un espoir pour Gladiator 2 ?

Malgré les risques, certains aspects de Gladiator 2 laissent présager un succès. Le casting, composé de Paul Mescal, Russell Crowe, Morgan Freeman, Pedro Pascal et Barry Keoghan, promet d’attirer un large public. De plus, l’anticipation autour de ce film, suite au succès du premier Gladiator, pourrait être suffisante pour atteindre ses objectifs financiers, même si le film s’avère décevant.