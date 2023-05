Gladiator 2 : Paramount Pictures recrute Pedro Pascal

Le comédien chilo-américain Pedro Pascal va revenir sur le grand écran avec Gladiator 2.

Pedro Pascal rejoint le casting du film Gladiator 2, pour un rôle encore inconnu, aux côtés de Paul Mescal qui incarnera Lucius Verus II, Connie Nielsen qui reprendra le rôle de l’impératrice romaine Annia Aurelia Galeria Lucilla, Joseph Quinn (Strike, Small Axe, Stranger Things), Barry Keoghan (Eternals, The Batman, The Banshees of Inisherin) ainsi que Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth, Equalizer, Fences).

Pedro Pascal Joins Ridley Scott's 'Gladiator' Sequel At Paramount https://t.co/Wx9bt3URJ1 pic.twitter.com/3nh4LcEHsP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 1, 2023

Pedro Pascal, l’acteur à la mode pour les séries et les films

Si son rôle dans Game of Thrones (Oberyn Martell alias la Vipère rouge) lui a permis de se faire connaître dans l’industrie cinématographique, Pedro Pascal a vu sa cote exploser à Hollywood après la diffusion de The Last of Us, qui est devenue l’une des séries adaptant un jeu vidéo les plus populaires de l’histoire de HBO. Alors que la deuxième saison doit débuter son tournage l’année prochaine, l’acteur a envisagé plusieurs options pour sa période de hiatus et l’opportunité de Gladiator 2 ne pouvait pas être laissée de côté. Outre The Last of Us, qui lui vaudra sans aucun doute des récompenses lors des prochains Emmy Awards, il a également repris son rôle dans The Mandalorian de Disney+, dont la saison 3 s’est achevée la semaine dernière.