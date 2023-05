Gladiator 2 : Connie Nielsen va reprendre le rôle de Lucilla

La comédienne danoise Connie Nielsen sera de nouveau Lucilla, la mère de Lucius Verus II, dans le film Gladiator 2.

En incarnant l’impératrice romaine Annia Aurelia Galeria Lucilla, Connie Nielsen n’est pas seulement le principal intérêt amoureux de Maximus Decimus Meridius dans le premier film de Ridley Scott, elle est aussi la mère de Lucius Verus II (joué par l’acteur irlandais Paul Mescal), qui est maintenant le personnage principal de Gladiator 2, et cette relation mère-fils devrait jouer un rôle important dans l’arc scénaristique.

Connie Nielsen rejoint Paul Mescal, Barry Keoghan et Denzel Washington dans le casting de Gladiator 2. A noter que Joseph Quinn est en négociation pour interpréter l’empereur Caracalla.

Ridley Scott produit Gladiator 2, avec Michael Pruss, président de Scott Free Productions, ainsi que Doug Wick et Lucy Fisher via Red Wagon Entertainment. David Scarpa a écrit le scénario. John Mathieson (directeur de la photographie), Arthur Max (concepteur de la production) et Janty Yates (concepteur des costumes) sont également de retour. Paramount Pictures prévoit de diffuser le film au cinéma à partir du 22 novembre 2024. Si le premier film était une coproduction entre Universal Pictures et DreamWorks, le fait que DreamWorks ne soit pas impliqué dans la suite du film confère à Universal Pictures le droit de s’associer à nouveau au projet lorsque celui-ci sera prêt.