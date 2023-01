Gladiator : Paul Mescal incarnera Lucius dans la suite

Le successeur de Russell Crowe pour le nouveau film basé dans l'univers de Gladiator est le comédien irlandais Paul Mescal.

Pour la suite de Gladiator, Paul Mescal va être amené à interpréter Lucius, le fils de Lucilla, (incarnée par Connie Nielsen dans le film original de Ridley Scott), impératrice romaine, seconde fille de l’empereur Marc Aurèle et sœur aînée de Commode.

