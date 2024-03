Une suite historique plus avantageuse pour Ridley Scott que Gladiator 2

Même s'il est difficile de ne pas être enthousiaste à propos de Gladiator 2, on pourrait se demander si Ridley Scott n'aurait pas dû envisager de réaliser la suite d'un autre film historique. Quel autre film aurait pu bénéficier d'une suite selon vous ?

Gladiator 2 : une suite risquée ?

Le réalisateur Ridley Scott a fait sensation avec de nombreux drames historiques au cours de sa carrière, et son dernier film, Napoleon, offre une version fortement romancée de l’empereur français homonyme. Parmi ses œuvres, Gladiator reste l’une des plus emblématiques et appréciées.

Pourtant, près de deux décennies et demie après sa sortie, Gladiator se distingue comme un chef-d’œuvre cinématographique grâce à sa représentation scintillante du parcours impressionnant de Maximus, de la politique de la Rome antique et des batailles de gladiateurs épiques. Cette longévité explique pourquoi, après toutes ces années, on envisage une suite. Cependant, un examen plus attentif des précédents drames historiques de Ridley Scott fait naître des interrogations : pourquoi un autre film ne bénéficie-t-il pas d’une suite à la place de Gladiator ?

Kingdom of Heaven 2 : une option plus pertinente ?

Bien que Kingdom of Heaven et Gladiator soient tous deux des drames historiques, le premier aurait été un meilleur choix pour une suite. En effet, malgré un casting étoilé comprenant Liam Neeson, Orlando Bloom et Edward Norton, Kingdom of Heaven n’a pas réussi à être aussi profond et percutant que Gladiator.

Une suite pourrait redorer le blason de Kingdom of Heaven en approfondissant davantage les troubles politiques de l’époque des croisades. Le film original avait également laissé le public sur une note légèrement ambiguë avec un épilogue indiquant que “près de mille ans plus tard, la paix dans le Royaume des Cieux reste toujours insaisissable”. Cette suite aurait donc eu le cadre parfait pour développer les bases posées par le premier film.

Les enjeux de Gladiator 2

Il est compréhensible que Gladiator ait été choisi pour une suite, compte tenu de sa popularité établie. Cependant, Gladiator 2 représente également un risque significatif pour Ridley Scott. Si le film n’est pas à la hauteur du premier (ou mieux), il pourrait ternir l’héritage de la série de films. Gladiator était le deuxième film le plus rentable de 2000 et avait même remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur acteur et du meilleur film. Si Gladiator 2 ne fait pas mieux que le premier film, cela pourrait mettre en péril la réputation de l’original.