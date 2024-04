Le reboot de The Crow reporté à la fin de l’été

Le remake du film "The Crow", avec Bill Skarsgård dans le rôle d'Eric Draven, voit sa date de sortie repoussée de plus de deux mois, prévue pour la fin de l'été 2024. Quelle sera votre réaction face à cette nouvelle ?

Le tant attendu remake de The Crow ne sortira pas en salle avant l’été prochain. Réalisé par Rupert Sanders, connu pour Snow White and the Huntsman, ce film met en vedette l’acteur Bill Skarsgård, célèbre pour ses rôles dans It et Barbarian. Il reprend le rôle d’Eric Draven, le musicien mort-vivant vengeur, rendu célèbre par la série de comic books de James O’Barr en 1989 et par le film original d’Alex Proyas en 1994.

Le report de la date de sortie de The Crow n’est pas forcément un mauvais présage. En effet, il est fréquent que les films décalent leur sortie de quelques semaines ou mois, en fonction de l’annonce des studios sur leurs sorties prévues. Ce changement d’agenda pourrait être lié à la sortie le même jour du film Bad Boys : Ride or Die, avec Martin Lawrence et Will Smith, qui pourrait représenter une forte concurrence.

Un nouvel horaire moins concurrentiel

La nouvelle date de sortie en août offre une compétition moindre. Cette période de l’année est généralement plus calme en termes de sorties majeures. De plus, cela permet une certaine distance avec la première bande-annonce de The Crow, qui avait suscité des débats passionnés sur les réseaux sociaux.

Une stratégie bénéfique pour Bill Skarsgård

Ce nouveau calendrier permet également d’étaler les sorties majeures de Bill Skarsgård en 2024. Son nouveau film d’action-comédie, Boy Kills World, est prévu pour avril, évitant ainsi une saturation du marché.