Le remake de The Crow a-t-il rendu son principal méchant surnaturel ?

La première bande-annonce du remake de The Crow dévoile Danny Huston en grand méchant, mais cette version le présente comme un personnage surnaturel.

Les changements notables par rapport à l’adaptation de 1994 sont révélés dans la première bande-annonce.

La bande-annonce montre un lien direct entre Eric, Shelly et leurs meurtriers.

L’ajout d’un élément surnaturel au méchant principal pourrait affecter son affrontement avec Eric ressuscité.

Huston, le nouveau méchant surnaturel du remake de The Crow

Le premier aperçu du remake de The Crow est intrigant. Il dévoile Danny Huston dans le rôle du grand méchant à affronter. Cependant, contrairement à l’original de 1994, cette version semble avoir doté le méchant d’un caractère surnaturel.

Des changements notables dans le remake

Le remake, réalisé par Rupert Sanders avec Bill Skarsgård dans le rôle d’Eric Draven, reprend la même trame que l’adaptation de 1994, mais avec des changements notables. Eric Draven et sa fiancée Shelly Webster (interprétée par FKA Twigs) sont brutalement assassinés chez eux. Quelque temps après leur mort, Eric est ramené à la vie pour venger leurs meurtres. Il se lance alors dans une mission de vengeance contre leurs meurtriers et leur chef.

Un méchant surnaturel

La bande-annonce montre un plan rapproché du personnage de Danny Huston avec des yeux très étranges, suggérant qu’il pourrait avoir des capacités surnaturelles. Selon la bande-annonce, Shelly aurait été témoin des agissements de Huston et de ses hommes, ce qui aurait fait d’elle et d’Eric leurs prochaines cibles. On voit Huston absorber l’énergie d’une jeune femme qu’il torture. Ces détails laissent penser que le grand méchant du remake de The Crow pourrait avoir une sorte de pouvoir surnaturel.

L’impact de cette nouveauté

Dans la version de 1994 de The Crow, le grand méchant, Top Dollar, n’avait aucune capacité surnaturelle. Il était un chef de gang crédible et une menace réelle pour la communauté. Rendre le méchant principal surnaturel dans le remake de The Crow pourrait dénaturer le retour d’Eric, qui n’est plus le seul élément surnaturel de l’histoire. Il reste à voir comment The Crow a modifié le personnage principal et comment il gérera cette nouvelle version.