Ce thriller de Denzel Washington est une suite secrète de Die Hard

Un spin-off de la franchise Die Hard mettait en scène l'acteur américain Denzel Washington.

Tl;dr Ricochet, un thriller sous-estimé de Denzel Washington, est un spin-off de Die Hard.

Le personnage de Gail Wallens lie les deux films.

Ricochet est un thriller psychologique sombre, concentré sur les jeux d’esprit entre Styles et Blake.

Ricochet était à l’origine conçu comme une suite de Dirty Harry.

Ricochet : le thriller méconnu de Denzel Washington

Le talentueux Denzel Washington a marqué l’histoire du cinéma avec de nombreux films à succès. Cependant, l’un de ses thrillers les plus captivants reste sous-estimé : Ricochet. Ce film de 1991, produit par Joel Silver, le génie derrière Commando, Predator et Matrix, est en fait un spin-off discret de la franchise Die Hard.

Un lien inattendu avec Die Hard

L’histoire de Ricochet met en scène Styles, un policier devenu assistant du procureur, incarné par Denzel Washington. Styles est tourmenté par un tueur impitoyable, Blake, qu’il avait arrêté des années auparavant. Le lien avec Die Hard est établi par le personnage de Gail Wallens, une journaliste qui couvre le siège de Nakatomi Plaza, présent dans les deux films.

Un thriller psychologique sombre

Ricochet se distingue de Die Hard par son ton. Ce n’est pas tant un film d’action qu’un thriller psychologique, centré sur le duel mental entre Styles et Blake. Cette dimension psychologique fait de Ricochet l’un des films les plus sombres de la carrière de Washington. Styles subit une série d’humiliations physiques et psychologiques de la part de Blake, rendant le film particulièrement intense.

Une suite de Dirty Harry avortée

À l’origine, Ricochet devait être une suite de Dirty Harry, avec Clint Eastwood dans le rôle principal. Cependant, Client Eastwood a jugé le scénario “trop sombre” pour une suite de Dirty Harry. Le film a donc été retravaillé comme un projet original, sans lien avec la série d’Eastwood.