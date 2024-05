Never Let Go : Halle Berry défend ses fils dans un film d’horreur post-apocalyptique

Lionsgate dévoile une bande-annonce pour le film Never Let Go du réalisateur français Alexandre Aja.

Tl;dr La bande-annonce de Never Let Go est sortie.

Halle Berry joue le rôle principal.

Elle protège ses fils jumeaux dans un film d’horreur post-apocalyptique.

Une mère courageuse dans un monde en ruines

Dans le monde du cinéma, il y a des actrices qui savent comment nous captiver et Halle Berry en fait partie. La star hollywoodienne revient sur nos écrans avec le film d’horreur post-apocalyptique, Never Let Go. Son personnage, une mère déterminée à protéger ses jumeaux face à des dangers inconnus, promet de nous tenir en haleine.

Never Let Go : un film à ne pas manquer

Lionsgate a dévoilé la bande-annonce officielle de Never Let Go. Le trailer, plein de suspense et de tension, donne un aperçu de la performance intense de Halle Berry. Nous vous invitons à découvrir cette bande-annonce ci-dessous.

Halle Berry, la star de Never Let Go

Dans Never Let Go, Halle Berry incarne Lisa Parker, une ancienne agente des forces spéciales devenue mère au foyer. Sa vie tranquille bascule lorsqu’un réseau international de trafiquants d’enfants kidnappe son fils. Déterminée à le retrouver, Lisa utilise ses compétences militaires pour traquer les ravisseurs à travers plusieurs pays. Son parcours est jonché de dangers, de trahisons, et de révélations bouleversantes sur l’étendue de ce réseau criminel.