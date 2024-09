5 films inédits à découvrir sur Netflix, Hulu, Max et plus (17-23 Septembre)

Cette semaine, vous pouvez regarder en streaming des films tels que "Blink Twice" et "His Three Daughters", entre autres. Quel sera le premier sur votre liste?

Tl;dr Des nouveaux films de suspense, dont ‘Blink Twice’ et ‘Cuckoo’, sont maintenant disponibles en streaming.

Netflix, Max et Hulu ajoutent de nouveaux films à leur catalogue cette semaine.

Il y a aussi des nouveautés pour les amateurs de mystères horrifiques, comme ‘Handling the Undead’.

Les cinéphiles peuvent aussi découvrir ‘His Three Daughters’ et ‘I Saw the TV Glow’.

L’arrivée de nouveaux films sur les plateformes de streaming

Netflix, Max et Hulu, parmi d’autres services de streaming, enrichissent leur sélection de films cette semaine. Si vous êtes amateur de thrillers sombres, vous aurez l’embarras du choix.

Les thrillers à l’honneur

Le thriller « Blink Twice » fait partie des grandes nouveautés de la semaine. Il met en scène l’acteur Channing Tatum dans le rôle d’un milliardaire de la tech qui cache un lourd secret. Ce film marque les débuts de la réalisatrice Zoë Kravitz. Parmi les autres thrillers à découvrir cette semaine, on retrouve « Cuckoo », « Handling the Undead » et « I Saw the TV Glow ».

Vous trouverez ci-dessous un guide complet des nouveaux films à ne pas manquer cette semaine sur les plateformes de streaming les plus populaires. N’oubliez pas de consulter notre article associé qui couvre toutes les nouvelles séries télévisées de cette semaine, idéal si vous êtes d’humeur à regarder plusieurs épisodes d’affilée.

Les débuts de Zoë Kravitz derrière la caméra

Dans « Blink Twice », Zoë Kravitz fait ses premiers pas en tant que réalisatrice. Le film est un thriller psychologique qui a quelque chose à dire. Malgré quelques notes familières pour le genre, les performances solides de ses acteurs principaux, Naomi Ackie et Channing Tatum, vous garderont captif tout au long du film.

« Blink Twice » est disponible en achat ou en location sur Amazon à partir du 17 septembre.

Les mystères horrifiques s’invitent sur Hulu

Hulu ajoute cette semaine à son catalogue « Handling the Undead », un film d’horreur et de mystère norvégien. Ce film, qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance en janvier, a reçu des critiques respectables à l’époque.

« Handling the Undead » est à regarder sur Hulu à partir du 17 septembre.

Les dramas familiaux sur Netflix

Netflix sort « His Three Daughters », un film dramatique mettant en scène Carrie Coon, Natasha Lyonne et Elizabeth Olsen. Ce film suit l’histoire de trois sœurs distantes qui se retrouvent à New York pour prendre soin de leur père malade.

« His Three Daughters » est à voir sur Netflix à partir du 20 septembre.

Un film psychologique à ne pas manquer sur Max

« I Saw the TV Glow » arrive sur Max cette semaine. Ce film psychologique captivant, écrit et réalisé par Jane Schoenbrun, mérite toute votre attention.

« I Saw the TV Glow » est à regarder sur Max à partir du 20 septembre.