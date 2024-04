Fly Me to the Moon : Scarlett Johansson et Channing Tatum simulent l’atterrissage sur la lune

Les comédiens Scarlett Johansson et Channing Tatum brillent sous la direction de Greg Berlanti pour la comédie dramatique Fly Me to the Moon.

Un voyage vers la lune avec Scarlett Johansson et Channing Tatum

Préparez-vous à embarquer pour un voyage vers la lune, mais pas comme vous l’imaginez. Sony Pictures Entertainment vient de dévoiler la bande-annonce de Fly Me to the Moon, une comédie dramatique mettant en scène les talents de Scarlett Johansson et Channing Tatum.

Une comédie dramatique pas comme les autres

Dans Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson et Channing Tatum se retrouvent impliqués dans une machination rocambolesque : la falsification de l’atterrissage sur la lune. Scarlett Johansson, en tant que membre de l’équipe marketing de la NASA, se voit confier une mission inattendue : créer une “version de secours” de l’atterrissage sur la lune, filmée sur Terre, au cas où les États-Unis perdraient la course spatiale face aux Russes. Cette mission terrestre va provoquer des tensions entre les deux protagonistes, leurs opinions divergeant sur l’éthique de leur opération.

Un duo explosif à l’écran

L’alchimie entre les deux acteurs est palpable. On peut sentir une complicité unique entre eux alors qu’ils travaillent ensemble à la NASA. Tous deux ont déjà fait leurs preuves dans le genre comique, et leur talent transparaît clairement dans ce film.

Un réalisateur avec une expérience variée

Fly Me to the Moon est réalisé par Greg Berlanti, qui a une expérience variée dans le domaine de la comédie. Il a réalisé trois films, tous des comédies, à savoir The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy, Life as We Know It, et Love, Simon. Love, Simon a été extrêmement bien accueilli, avec un score de 92% sur Rotten Tomatoes et 87% parmi les fans. Life As We Know It et The Broken Hearts Club ont reçu des critiques moins élogieuses, avec respectivement 30% et 64% sur le Tomatometer.

Fly Me to the Moon devrait sortir le 12 juillet 2024 au cinéma.