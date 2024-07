Ce western méconnu de Kurt Russell débarque sur Netflix

Bone Tomahawk, réalisé par S. Craig Zahler, est un western horrifique de 2015 qui suit un shérif et son équipe dans une mission de sauvetage pour retrouver des prisonniers enlevés par une tribu cannibale.

Le western peu apprécié, Bone Tomahawk, avec le célèbre acteur Kurt Russell, a récemment rejoint le catalogue de Netflix. C’est une occasion en or pour ce film de recevoir enfin la reconnaissance qu’il mérite.

Bone Tomahawk se distingue dans le genre moderne du western par son mélange unique d’éléments traditionnels du western, de scènes de mort atroces et d’horreur authentique. Le résultat est une histoire parfaitement rythmée qui a su captiver à la fois les critiques et les fans depuis sa sortie en 2015.

Outre Kurt Russell, qui a déjà fait ses preuves dans les genres du western et de l’horreur, le film bénéficie d’une distribution talentueuse, dont Richard Jenkins, Matthew Fox et Patrick Wilson. Chacun apporte sa propre nuance au film, ajoutant une légèreté nécessaire à l’intrigue.

Bone Tomahawk a reçu une note de 91% sur Rotten Tomatoes, basée sur plus de 100 critiques, prouvant ainsi l’appréciation générale des professionnels du cinéma. L’un des éléments les plus unanimement salués du film est son mélange innovant de genres.

On en pense quoi ?

Bone Tomahawk est un film qui mérite d’être découvert par un public plus large. Son mélange audacieux de genres, son casting talentueux et son scénario captivant font de lui un classique sous-estimé qui, grâce à Netflix, pourrait enfin obtenir l’attention qu’il mérite. Son réalisateur, S. Craig Zahler, a démontré son habileté à mêler les genres et à créer un récit captivant, faisant de Bone Tomahawk un film à ne pas manquer.