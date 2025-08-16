Denzel Washington : pourquoi l’Oscar n’est pas sa priorité

L’acteur américain Denzel Washington, récompensé à plusieurs reprises au cours de sa carrière, affiche une indifférence assumée envers les Oscars. Il privilégie l’excellence de son travail et l’impact de ses rôles sur le public plutôt que la quête de distinctions.

Un acteur hors normes, indifférent aux Oscars

Depuis plus de quarante ans, Denzel Washington fascine les cinéphiles avec une succession de rôles mémorables. Dès ses débuts, même dans des œuvres discutables comme « Carbon Copy », il imposait déjà son talent. Aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands acteurs vivants, il jongle sans effort entre productions à gros budget et projets artistiques exigeants. Cette aisance à naviguer entre différents registres lui confère un statut à part, renforcé par son sens de l’autodérision : certains se souviennent encore de son passage marquant sur le plateau du Late Show with David Letterman, où il accepta avec humour d’être « malmené » par Don Rickles.

Oscars : une récompense sans poids pour Denzel Washington

Pourtant, derrière cette carrière jalonnée de succès, quelques déceptions subsistent. L’un des épisodes les plus amers demeure la décision de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences qui, en 1993, attribua l’Oscar du meilleur acteur à Al Pacino pour « Scent of a Woman », alors que la performance de Denzel Washington dans « Malcolm X », sous la direction de Spike Lee, est aujourd’hui encore considérée comme l’une des plus magistrales du cinéma. Un choix perçu par beaucoup comme un rattrapage maladroit d’erreurs passées – une logique qui n’apaise pas vraiment le sentiment d’injustice.

L’art au service d’une quête spirituelle

Interrogé récemment lors de la promotion discrète du film « Highest 2 Lowest », nouvelle adaptation par Spike Lee du roman « King’s Ransom », déjà porté à l’écran par Kurosawa, Denzel Washington a surpris par la simplicité de sa réponse concernant ses dix nominations aux Oscars et ses deux statuettes obtenues pour « Glory » et « Training Day ». Selon lui, « Je ne m’intéresse pas tant que ça aux Oscars ». Il poursuit : « L’homme donne le prix. Dieu donne la récompense. » Une position rare à Hollywood qui replace le travail artistique dans une perspective profondément personnelle et spirituelle.

Voici ce qui compte véritablement pour lui :

Sincérité envers soi-même

Satisfaction du chemin parcouru plutôt que les honneurs extérieurs

Plaisir d’évoluer dans des univers variés, loin des calculs

Bientôt sur les écrans puis en streaming

Les amateurs pourront découvrir « Highest 2 Lowest » dès le 15 août 2025 en salles, avant sa diffusion sur Apple TV+ prévue le 5 septembre. Une nouvelle occasion d’apprécier le jeu tout en nuances d’un comédien qui n’a jamais fait dépendre sa passion du jugement des institutions ou du regard public – et c’est peut-être là son secret le mieux gardé.