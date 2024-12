Pourquoi Apple TV+ doit arrêter de produire des films ?

Alors que ses séries captivent le public, les films d’Apple TV+ peinent à rencontrer le même engouement.

Tl;dr Apple TV+ est critiqué pour la qualité de ses films.

Les séries télévisées de la plateforme sont jugées supérieures.

L’analyse suggère que Apple devrait se concentrer sur les séries.

Le cinéma d’Apple TV+ : un pari risqué

En observant les dernières sorties cinématographiques de la plateforme de streaming Apple TV+, comme Wolfs et Fly Me to the Moon, on peut se demander si leur qualité n’est pas en deçà de celle de leurs séries récentes, comme Slow Horses et Silo »

Un bilan mitigé pour les films d’Apple

Au fil des années, Apple a produit et distribué quelques bons films. Cependant, le mot « quelques » est ici crucial. Pour établir un constat objectif, nous avons analysé chaque film distribué ou produit par Apple, cherchant un succès au box-office ou une nomination aux Oscars. Malheureusement, aucun film n’a connu de succès retentissant au box-office si l’on tient compte de leur budget. De plus, les nominations aux Oscars sont rares pour Apple : seulement six films sur 35 ont reçu au moins une nomination, et seuls trois ont été co-produits par Apple Studios.

Il est important de noter que deux de ces films ont connu un énorme succès. CODA est devenu le premier film de streaming à remporter un Oscar du meilleur film, et Killers of the Flower Moon a obtenu une impressionnante série de 10 nominations. Cependant, six succès sur 35 tentatives représentent un taux de réussite de seulement 17%.

La réussite d’Apple TV+ réside dans ses séries

Malgré ce bilan mitigé pour les films, Apple Studios a su montrer son talent dans un autre domaine : la production de séries télévisées de qualité pour Apple TV+. Sur 56 drames originaux diffusés sur la plateforme, 17 ont remporté des Creative Arts ou des Primetime Emmy Awards, soit un taux de réussite de 30%. Ce chiffre ne prend pas en compte les comédies produites par Apple, comme Loot, Shrinking ou Mythic Quest, toutes nominées aux Emmy, ni Ted Lasso, considérée comme l’une des meilleures comédies télévisées de ce siècle avec 11 récompenses sur 61 nominations aux Primetime Emmy.

Il est donc temps pour Apple d’admettre que ses forces résident dans la production de séries. En cessant de gaspiller des centaines de millions de dollars dans des films oubliables, la société pourrait se concentrer sur la production de séries exceptionnelles. Et au final, nous en serions tous gagnants.