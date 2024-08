Ted Lasso va revenir sur Apple TV+ avec une saison 4

Dans la série Ted Lasso, un entraîneur de football américain est embauché pour diriger une équipe de football anglais, malgré son absence totale d'expérience dans ce sport. Grâce à son optimisme contagieux et à sa gestion humaine, il parvient à transformer l'équipe et à influencer positivement ceux qui l'entourent.

Après une année d’incertitude concernant l’avenir de la série, la quatrième saison de Ted Lasso, la comédie populaire d’Apple TV+, commence à prendre forme. Co-créée par Jason Sudeikis, la série suit le parcours d’un entraîneur de football américain recruté pour diriger l’équipe fictive de Premier League, AFC Richmond. Son optimisme inébranlable a un impact positif sur les joueurs et le propriétaire de l’équipe.

