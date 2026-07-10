Stranger Things rate l’Emmy majeur, un revers inédit pour sa fin

Pour la première fois en neuf ans, Stranger Things sort des Emmy majeurs. Un raté qui alimente les critiques autour de sa saison finale.

En bref Stranger Things manque l’Emmy majeur pour la première fois

La saison 5 sauve sept nominations techniques

Le revers relance les critiques sur la fin

Stranger Things n’est pas nommée à l’Emmy de la meilleure série dramatique. C’est la première fois que ça arrive en neuf ans, sur l’ensemble des cinq saisons. Pour une série qui avait fini par ressembler à un passage obligé dans cette catégorie, le signal est rude.

Il reste bien quelque chose au tableau. La saison 5 décroche sept nominations, mais uniquement dans les catégories créatives et techniques, avec la direction artistique, le maquillage prothétique, la supervision musicale, le montage sonore, le mixage et les effets visuels de saison. Solide, oui. Mais l’absence totale dans les catégories majeures pèse plus lourd que le reste, surtout pour une conclusion censée refermer l’une des plus grosses marques de Netflix.

Neuf ans de présence, puis le trou d’air

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement l’échec. C’est la rupture dans la continuité. Pendant toute sa course, Stranger Things avait toujours trouvé sa place parmi les prétendantes au grand prix drama. Là, non. Et quand une série termine son parcours sur une exclusion de ce niveau, l’industrie envoie un message assez clair sur la manière dont elle lit cette dernière saison.

Le vrai problème, ce n’est pas l’audience

La bizarrerie, c’est que la saison 5 n’avait pas besoin de se battre pour exister dans la conversation. Elle était l’événement. Alors voir passer devant elle The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, The Pitt, Pluribus, Slow Horses et Your Friends et Neighbors, toutes portées par de très bonnes critiques ou un fort bouche-à-oreille, raconte autre chose qu’un simple oubli.

Bon, les Emmy ne récompensent pas l’audience brute. Ils lisent aussi une dynamique critique, une réputation de fin de course, un bruit de fond. Et sur ce terrain-là, Stranger Things a visiblement perdu de l’élan au pire moment.

Une stratégie de lancement qui se retourne contre Netflix

Netflix et les frères Duffer avaient choisi un calendrier très agressif pour la saison finale, avec une diffusion étalée autour de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An 2025. L’idée était limpide : transformer chaque salve en rendez-vous maison, presque comme une série de blockbusters servis directement dans le salon.

Mais ce choix s’accompagnait d’un contrôle serré de la communication. Tout est resté très secret, y compris les réactions des critiques et des influenceurs avant la sortie. Sur le papier, cela évite la mauvaise presse en amont. En pratique, ça laisse les critiques s’installer après coup, lentement, sans vrai contre-récit.

Des critiques qui ne disparaissent plus

Depuis le final, les fans pointent une continuité jugée bancale entre la série principale, la pièce The First Shadow et l’animé Tales from ’85. À cela s’ajoutent des reproches sur la production elle-même, ainsi que sur certaines performances.

Résultat ? Ce revers aux Emmy donne une forme de validation publique à des griefs qui, jusque-là, pouvaient passer pour du simple chipotage de fandom. Et pour Netflix, ce n’est pas juste une mauvaise soirée de récompenses. C’est peut-être le moment où l’héritage de Stranger Things commence, doucement, à se renégocier.