Spider-Man: Brand New Day, une fuite montre ce que Marvel cache encore

Un artbook de Spider-Man: Brand New Day a fuité avant sa sortie. On y voit des designs alternatifs majeurs, mais aussi les zones que Marvel protège encore.

En bref Un artbook du film a fuité en avance

Le Punisher et Hulk y changent beaucoup

Les gros secrets restent hors champ

La fuite autour de Spider-Man: Brand New Day raconte quelque chose d’assez classique chez Marvel, mais toujours efficace. On montre des morceaux, on laisse filer des images séduisantes, et on garde sous clé ce qui pourrait vraiment retourner le film. Cette fois, le morceau en question est un exemplaire récupéré en avance de Spider-Man: Brand New Day, The Art Of The Movie, un beau livre relié dont la sortie n’est prévue qu’en août.

Une fuite qui révèle surtout la méthode Marvel

Des images et vidéos du livre circulent déjà en ligne, publiées par un fan tombé visiblement très tôt sur cette édition. Ce qui saute aux yeux, c’est moins la quantité d’informations que leur nature. Pas de spoiler narratif évident, pas de révélation sur le personnage joué par Sadie Sink, mais une série d’aperçus visuels très choisis.

Résultat ? La fuite nourrit l’attente sans casser le film. Pour un studio qui vit aussi de la surprise, c’est presque le bon niveau de fuite.

Le Punisher et Hulk, deux pistes visuelles très parlantes

Les pages les plus intéressantes concernent le retour de Jon Bernthal en Punisher. On y voit plusieurs versions du célèbre crâne porté sur son gilet pare-balles, avec des variations qui piochent clairement dans l’histoire du personnage en comics. C’est le genre de détail que les fans adorent disséquer, parce qu’il montre ce qui a été envisagé avant le choix final.

Une autre page montre aussi Spider-Man et MJ cachés dans le repaire du Punisher, avec Peter sans son masque. Petit détail, mais détail parlant.

Côté Hulk, même logique. Le livre présente des versions alternatives du Savage Hulk incarné par Mark Ruffalo, avec différents niveaux de vêtements déchirés, des rappels visuels aux comics, et même des couleurs qui changent. Là encore, on voit le travail de recherche derrière une silhouette qu’on pourrait croire figée depuis des années.

Un affrontement inattendu apparaît enfin

Et il y a plus concret qu’un simple turnaround de costume. Une image montre un combat impliquant Hulk, Spider-Man et le Punisher. Or, jusque-là, la promotion n’avait donné aucun indice clair sur cette scène.

C’est sans doute l’élément le plus excitant de la fuite, parce qu’il touche enfin au film lui-même, pas seulement à sa fabrication.

Les absents comptent presque autant que les images

Le livre passe aussi par Damage Control, déjà connu comme faisant partie du film, et par des ennemis comme Boomerang ou Ramrod. Mais plusieurs noms attendus ne sont pas là dans les pages montrées, notamment The Hand, Tombstone, Tarantula et Scorpion.

Ce manque n’a rien d’accidentel. Si ces pages évitent les grandes révélations, c’est précisément pour limiter les dégâts en cas de fuite. Et à quelques semaines de la sortie du film, on comprend l’idée. Vous pouvez teaser un univers, des bastons, des costumes. Pas tout le paquet cadeau.