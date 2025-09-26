L’introduction du méchant de Brand New Day renforce une théorie autour de Spider-Man 5 au MCU

L’apparition d’un nouveau méchant dans "Spider-Man: Brand New Day" relance les spéculations autour du cinquième film Spider-Man du MCU, renforçant ainsi l’hypothèse de l’introduction prochaine de cet antagoniste sur grand écran.

Tl;dr Spider-Man affronte Punisher, Hulk et nouveaux criminels.

Tombstone et Kingpin menacent l’équilibre à New York.

Une alliance avec Daredevil envisagée pour Spider-Man 5.

Un terrain miné pour Spider-Man dans « Brand New Day »

À l’approche de la sortie de Spider-Man: Brand New Day, prévue pour le 31 juillet 2026, l’ombre de défis inédits plane sur le quotidien du célèbre Tisseur. Cette fois, les menaces s’annoncent aussi bien physiques que morales, et la tension grimpe dans une New York toujours plus instable au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Entre gangs à la petite semaine et figures imposantes du crime organisé, la vigilance de Peter Parker sera mise à rude épreuve.

Nouveaux affrontements, alliances inattendues

Le film s’ouvre sur une dynamique explosive : la confrontation entre Spider-Man et le redoutable Punisher, incarné par Frank Castle. Si ce dernier se revendique justicier, ses méthodes expéditives posent un dilemme éthique auquel Peter refuse de céder. Ce choc des philosophies pourrait bien être bouleversé par l’irruption d’un autre géant : Hulk. Resté discret ces dernières années, il est désormais prêt à perdre son sang-froid… Pour autant, le super-héros n’affrontera pas que des « gentils » déviants : l’univers lui réserve également quelques retrouvailles musclées avec ses anciens adversaires.

Parmi les menaces familières, on retrouve le tenace Scorpion, déterminé à prendre sa revanche après son passage éclair dans Spider-Man: Homecoming. Mais l’inquiétude monte surtout autour d’une organisation criminelle qui prospère dans l’ombre.

Tombstone et Kingpin : ascension des caïds new-yorkais

Au cœur des ruelles sombres, le dangereux Tombstone, déjà aperçu sous les traits de Marvin Jones III, tente d’imposer sa loi malgré une influence limitée. Toutefois, c’est auprès du puissant Kingpin, parfois maire de la ville, qu’il tire ses missions les plus risquées. La collaboration entre ces deux figures trouve un écho particulier auprès des fans du Spider-Verse et menace directement la tranquillité apparente de la cité. Dans les comics comme au cinéma, leur alliance promet d’attirer sur Spider-Man une attention dont il se passerait volontiers.

Il faut rappeler que le MCU a jusque-là cantonné Kingpin aux affrontements contre des héros « street level » tels que Daredevil, ou encore Kate Bishop. Mais cette fois-ci, la montée en puissance de Parker pourrait bien forcer le chef mafieux à passer à l’action lui-même si son empire vacille.

L’après « Brand New Day » déjà en suspens ?

Alors que certains évoquent déjà un futur où Spider-Man ferait équipe avec Daredevil pour abattre définitivement Kingpin – un scénario rêvé par Vincent D’Onofrio lui-même –, il reste néanmoins quelques incertitudes autour des droits d’adaptation du personnage sur grand écran. Pourtant, tout semble en place pour que cette prochaine aventure marque un tournant décisif : retour de figures emblématiques, montée en puissance du crime organisé… Les enjeux s’accumulent sans faiblir pour notre Tisseur préféré.

L’attente jusqu’à 2026 risque d’être longue pour tous ceux qui espèrent voir Peter Parker reprendre son destin en main face aux forces qui gangrènent New York.