L’interprète le plus marquant de vilain Marvel prêt à rejoindre DC, les fans sont ravis

L’un des interprètes les plus salués pour son rôle de méchant dans l’univers cinématographique Marvel a récemment exprimé son intérêt pour rejoindre l’univers DC, une perspective qui suscite déjà l’enthousiasme des fans sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Vincent D’Onofrio veut incarner Swamp Thing chez DC.

Il reviendra aussi comme Kingpin dans Daredevil: Born Again.

Le film Swamp Thing sera réalisé par James Mangold.

Un acteur emblématique prêt à franchir la frontière DC/Marvel

Depuis son interprétation saisissante du Kingpin, Wilson Fisk, dans la série Daredevil, Vincent D’Onofrio s’est imposé comme l’un des piliers de l’univers télévisuel Marvel. Sa présence imposante et nuancée a redéfini le visage des antagonistes du Marvel Cinematic Universe (MCU), marquant de son empreinte les productions allant de la première série Netflix jusqu’à sa reprise prochaine dans Daredevil: Born Again. Pourtant, l’acteur ne cache plus ses ambitions : il vise désormais un rôle mythique du côté adverse, celui de Swamp Thing, pilier sombre et tourmenté du nouvel univers cinématographique DC.

L’appel aux fans et le rêve d’enfance

Sur X.com, répondant sans détour à un internaute qui lui suggérait le rôle, D’Onofrio lâche simplement : « Yes, he should ». Ce message direct n’a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux et forums spécialisés. Chez les passionnés du genre, notamment sur le subreddit r/DC_Cinematic, le soutien s’est fait presque unanime : voir celui qui a incarné Kingpin se transformer en Swamp Thing serait « parfait ». Ce désir ne date pas d’hier. Lors d’un panel au Dragon Con 2024, l’acteur révélait déjà que Swamp Thing figurait parmi ses héros préférés avec Batman et Spider-Man – preuve que l’envie ne relève pas d’une simple opportunité, mais d’une véritable passion.

Nouveaux horizons pour DC Studios

Ce timing tombe à pic : DC Studios, sous la houlette de James Gunn, prépare justement un long-métrage centré sur ce monstre végétal. Le projet s’inscrit dans le lancement de « Chapter 1: Gods & Monsters », pierre angulaire du renouveau cinématographique DC. À la réalisation et au scénario, on retrouve James Mangold, déjà salué pour ses visions sombres et humaines du héros classique. Sa promesse ? Un film « simple, épuré, gothique », hommage aux récits monstrueux tels que Frankenstein, nourri par les grandes heures d’Alan Moore sur la bande dessinée originale.

L’avenir de Daredevil et de Kingpin assuré… pour l’instant

Malgré ces envies d’ailleurs, rien n’entame l’engagement de D’Onofrio avec le MCU. Dès mars 2026 sur Disney+, il reprendra son costume d’antagoniste dans la saison 2 de Daredevil: Born Again. Cette suite s’annonce dense après une refonte créative : deux saisons distinctes au lieu des 18 épisodes initialement prévus. Le nouveau chapitre promet une lutte acharnée entre Matt Murdock (Charlie Cox) et un Fisk devenu maire autoritaire de New York, avec – petite surprise – le retour officiel de Jessica Jones (Krysten Ritter). Selon l’accueil du public, une saison 3 pourrait même voir le jour, prolongeant encore l’influence sanglante du Kingpin.

Si l’avenir réserve bien des incertitudes entre Marvel et DC, une chose semble acquise : pour Vincent D’Onofrio comme pour les fans, certaines envies ont parfois des racines profondes.