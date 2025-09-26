Un nouveau film Netflix cartonne avec plus de 20 millions de vues et détrône le précédent record

Le dernier film de Netflix vient de s’imposer en tête du classement mondial de la plateforme, totalisant plus de 20 millions de vues. Ce succès remarquable détrône le précédent record détenu par le plus grand film de l’histoire du service.

Tl;dr Kpop Demon Hunters domine Netflix depuis 14 semaines.

domine Netflix depuis 14 semaines. The Wrong Paris détrône temporairement ce succès animé.

détrône temporairement ce succès animé. Les comédies romantiques prospèrent sur la plateforme.

Netflix : un terrain fertile pour les comédies romantiques

Depuis quelque temps, Netflix s’impose comme le nouvel eldorado des rom-coms, ces comédies romantiques qui séduisent une audience massive. Plusieurs productions originales, de Players à To All the Boys I’ve Loved Before, se sont hissées en tête des classements mondiaux, contribuant à redéfinir le paysage du streaming. Le dernier exemple en date, The Wrong Paris, n’échappe pas à cette règle et confirme la tendance.

The Wrong Paris détrône un mastodonte de l’animation

C’est une petite révolution qui s’est produite la semaine dernière : après une domination quasi ininterrompue de l’animation avec Kpop Demon Hunters, c’est désormais The Wrong Paris qui occupe la première place du classement hebdomadaire publié par Netflix. Porté par la performance de Miranda Cosgrove, le film — qui joue habilement sur les quiproquos d’un jeu de rencontres transporté dans un inattendu Paris… Texas — a rassemblé 21,8 millions de vues entre le 15 et le 21 septembre. Un chiffre qui lui permet de devancer d’une courte tête les 21,2 millions enregistrés sur la même période par son rival animé.

Kpop Demon Hunters : une longévité rare sur Netflix

Ce revers reste toutefois relatif pour Kpop Demon Hunters. Depuis sa sortie fin juin, ce film d’animation a connu une trajectoire hors norme : plus de 300 millions de vues cumulées et pas moins de 14 semaines dans le top 10 mondial. Rares sont les œuvres ayant gardé une telle visibilité aussi longtemps sur la plateforme. Il y a bien eu quelques challengers ; on pense notamment à My Oxford Year, qui avait brièvement pris la tête en août avant de disparaître du top après seulement quatre semaines.

Tendance ou simple effet de nouveauté ?

On peut s’interroger : ce phénomène relève-t-il d’une mode passagère ou traduit-il une mutation plus profonde du marché ? Si l’on observe les trajectoires récentes des films originaux produits par Netflix, une constante se dessine :

L’effet nouveauté propulse souvent un titre en tête durant quelques jours.

Puis, la plupart redescendent rapidement dans le classement.

Certaines exceptions, à l’instar de Kpop Demon Hunters, installent durablement leur succès.

Avec déjà une suite en préparation et sans jamais avoir quitté le podium depuis sa sortie, ce dernier semble parti pour rester encore longtemps sous les projecteurs – bien après que le souffle autour de « The Wrong Paris » ne soit retombé.

Entre succès fulgurants et endurance exceptionnelle, le modèle Netflix continue d’innover et d’interroger.