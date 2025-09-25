James Bond 26 : un visage inconnu pour relancer la saga

Un acteur encore méconnu du public britannique pourrait incarner le futur 007 dans le premier film James Bond d'Amazon.

Tl;dr Amazon MGM Studios envisagerait de confier le rôle de James Bond à un acteur britannique encore inconnu du grand public.

Le scénario devrait puiser dans les romans originaux d’Ian Fleming, avec une possible histoire d’origine pour le double-0.

Le tournage ne débutera pas avant 2027, avec une sortie prévue en 2028, laissant les fans patienter longtemps avant de découvrir le nouveau 007.

Un nouveau visage pour l’agent secret britannique ?

Depuis plusieurs mois, la valse des spéculations autour du futur interprète de James Bond alimente toutes les conversations. Pourtant, les dernières informations glanées par le réputé chroniqueur mondain Baz Bamigboye, généralement très bien informé sur le milieu du cinéma, semblent rabattre les cartes. Selon lui, l’équipe créative menée par Denis Villeneuve chez Amazon MGM Studios privilégierait la piste d’un acteur britannique encore inconnu du grand public – à l’image d’un certain Timothy Dalton, choisi jadis alors que peu d’Américains se souvenaient de son passage dans Flash Gordon.

La chasse au nouveau 007 ne débutera toutefois qu’une fois Dune 3 achevé. D’ici là, inutile d’espérer voir les noms populaires circulant dans la presse accéder au célèbre Walther PPK : exit donc Aaron Taylor-Johnson, mais aussi des non-Britanniques comme Glenn Powell, Timothée Chalamet ou encore des valeurs sûres telles que Idris Elba et Henry Cavill. À en croire les confidences relayées par Baz Bamigboye, 99,9% des candidats évoqués jusqu’ici seraient déjà hors course.

Retour aux origines ?

Du côté du scénario, tout indique que la franchise s’apprête à renouer avec l’essence même du personnage. Le scénariste Steven Knight, connu pour ses travaux sur Peaky Blinders et Eastern Promises, puiserait ainsi dans les premiers romans écrits par Ian Fleming, dont Casino Royale, Live and Let Die ou encore Dr. No. Certains évoquent même la possibilité d’une véritable histoire d’origine centrée sur l’accession de Bond au statut double-0 – une option qui divise déjà les passionnés. Faut-il vraiment replonger dans une exposition déjà familière, ou préférer plonger le spectateur directement au cœur de l’action, façon The Living Daylights ?

L’attente commence… et elle sera longue

Avant toute chose, il faudra patienter. Selon toute vraisemblance, le tournage n’interviendrait pas avant 2027. L’arrivée en salles du nouvel opus est donc espérée pour 2028 – autant dire une éternité pour les fidèles de l’espion britannique.

À ce stade, le suspense reste entier sur le visage qui succèdera à celui de Daniel Craig. Une seule chose est sûre : la renaissance de James Bond s’annonce comme un événement cinématographique scruté dans le moindre détail.