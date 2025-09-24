Pourquoi David Lynch tenait absolument à ce que le pilote TV de Mulholland Drive reste inédit

David Lynch, célèbre pour son univers singulier, avait une réserve marquée concernant le visionnage du pilote télévisé de Mulholland Drive. Le réalisateur considérait que ce premier montage ne reflétait pas fidèlement sa vision artistique initiale.

Tl;dr « Mulholland Drive » débute comme spin-off avorté de Twin Peaks

Le pilote TV, rejeté par ABC, diffère du film culte

David Lynch et Sherilyn Fenn ont influencé le projet

Un film né du chaos télévisuel

Difficile d’imaginer, aujourd’hui, que « Mulholland Drive », considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du XXIe siècle, ait vu le jour dans une telle incertitude. Avant de devenir un classique du cinéma, l’œuvre de David Lynch était pourtant tout sauf une évidence : à l’origine, il s’agissait d’un pilote commandé par la chaîne ABC. Mais le verdict est sans appel : un dirigeant visionne le résultat et tranche net. L’aventure télévisuelle s’arrête brutalement.

D’un spin-off fantôme à un scénario déconcertant

Fait méconnu, « Mulholland Drive » devait initialement s’inscrire dans la galaxie Twin Peaks. Le projet de départ imaginait un spin-off centré sur le personnage d’Audrey Horne. Comme l’a confié récemment Mark Frost, co-créateur de la série culte, il avait discuté avec Lynch de lancer Audrey dans les méandres d’Hollywood pour une relecture moderne du film noir. Finalement, tout s’est évanoui avec l’arrêt prématuré de « Twin Peaks ». Quelques années plus tard, Lynch tente sa chance auprès d’ABC sans Frost ni Sherilyn Fenn, interprète d’Audrey — au grand dam des fans.

Lynch remanie tout… malgré lui

Après l’échec cuisant à la télévision, Lynch décide d’étendre son pilote en long-métrage. Les acteurs reprennent du service pour tourner une fin inédite. Pourtant, selon ses propres mots recueillis par le magazine Premiere, le cinéaste n’a jamais apprécié ce montage initial : « ABC a détesté le résultat et je n’étais pas satisfait non plus. Par manque de temps, j’ai dû sabrer des scènes entières et perdre en profondeur. »

À écouter les rares spectateurs ayant vu cette version originale — longtemps introuvable puis diffusée clandestinement sur Internet — la comparaison ne tient pas : loin du choc cinématographique qu’on connaît aujourd’hui, ce pilote multipliait les intrigues secondaires oubliées ensuite, omettant même la fameuse scène au Winkie’s Diner qui fait frissonner tant de spectateurs.

Ajustements et regrets pour Sherilyn Fenn

Il faut dire que certains acteurs ont tenté d’influer sur leur sort. Ainsi, avant même que le projet ne devienne film, Sherilyn Fenn espérait ardemment prêter vie à Audrey dans ce nouvel univers. Plus tard, lors du retour très attendu de « Twin Peaks » en 2017 sur Showtime, elle refusera d’incarner son personnage tel qu’il était écrit dans un script initial : « Cela n’avait rien à voir avec Audrey ; j’ai préféré partir. » Finalement réécrite par Lynch lui-même à sa demande, la trajectoire d’Audrey trouvera une autre issue.

Si « Mulholland Drive » conserve aujourd’hui toute son aura énigmatique et hypnotique, c’est peut-être parce que sa genèse reste marquée par ces hésitations et tâtonnements créatifs — devenus la signature même de David Lynch.