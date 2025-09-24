Ces 7 séries télé jugées « affreuses » que les enfants des années 90 adoraient en secret

Dans les années 1990, certaines séries télévisées jugées médiocres ont pourtant su conquérir le cœur des jeunes téléspectateurs. Retour sur ces programmes critiqués mais inoubliables qui ont marqué toute une génération d’enfants.

Un regard attendri sur les séries « imparfaites » des années 90

Les années 90 ont vu naître un florilège de programmes télévisés qui, malgré des concepts parfois douteux ou des effets spéciaux datés, ont marqué toute une génération. Si aujourd’hui l’ère du streaming offre un choix pléthorique et une qualité souvent saluée, impossible d’effacer la tendresse que beaucoup éprouvent pour ces créations à l’esthétique discutable. Au fil du temps, certaines d’entre elles ont même retrouvé une seconde jeunesse grâce à des reboots comme Fuller House, That ’90s Show ou encore un retour remarqué de Les Razmoket.

Des intrigues improbables, mais terriblement attachantes

Impossible d’évoquer cette époque sans mentionner les scénarios rocambolesques qui en faisaient le charme. Prenez par exemple Big Wolf on Campus, souvent perçu comme la réponse canadienne à la vague américaine lancée par Buffy contre les vampires. Moins spectaculaire visuellement, la série racontait pourtant avec sincérité le quotidien surnaturel de Tommy Dawkins, adolescent transformé en loup-garou devant protéger sa ville – un concept pas franchement neuf, mais qui avait trouvé son public.

Dans un autre registre, impossible de faire l’impasse sur les bizarreries animées de l’époque. CatDog, c’est ce duo fusionné entre un chat anxieux et un chien un peu benêt : recette absurde qui a pourtant tenu sept ans à l’antenne sur Nickelodeon.

L’humour et le kitsch au rendez-vous

Dans cette veine farfelue se glissent aussi des séries comme 100 Deeds for Eddie McDowd, où un harceleur scolaire se retrouve changé en chien, condamné à accomplir cent bonnes actions s’il souhaite retrouver forme humaine. Le raisonnement laissait perplexe même à l’époque… Mais comment ne pas être séduit par l’idée qu’un tyran puisse se racheter, tout en vivant des aventures canines ?

Quant à la comédie américaine, elle n’était pas en reste avec des personnages devenus cultes. Citons notamment Johnny Bravo : silhouette immédiatement reconnaissable et personnalité exagérée à souhait. Bien que ses manières aient mal vieilli selon certains critères actuels, son exubérance faisait mouche auprès des enfants. On notera également les tentatives franches de surfer sur le succès familial avec des productions comme Two of a Kind, où les jumelles Olsen faisaient tout pour recaser leur père célibataire.

L’héritage persistant d’une époque décomplexée

La liste serait incomplète sans évoquer quelques-unes de ces perles oubliées – citons au passage la série culte The Secret World of Alex Mack, alliant puberté et pouvoirs surnaturels dans une ambiance déjantée ; ou encore l’ovni télévisuel qu’était Teen Angel, avec son héros mort par excès de curiosité alimentaire revenant hanter son meilleur ami.

Derrière leurs défauts évidents se cachait souvent une vraie inventivité – parfois maladroite certes, mais toujours sincère –, qui continue aujourd’hui encore de fédérer d’anciens fans autour d’une nostalgie partagée. Une preuve éclatante que le « mauvais goût » peut devenir culte lorsqu’il est porté par une génération entière.