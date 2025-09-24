Les acteurs de Breaking Bad révèlent leur astuce énergisante : la fausse méthamphétamine du tournage

Les acteurs de Breaking Bad ont trouvé une manière originale de rester dynamiques sur le plateau : ils utilisaient la fameuse fausse méthamphétamine bleue fabriquée pour la série, dont la composition inoffensive leur permettait de maintenir leur énergie durant les tournages.

Tl;dr Les acteurs grignotaient la fausse meth sur le tournage.

Cette « meth » était en réalité du sucre d’orge.

Les fans peuvent en acheter à Albuquerque.

Un tournage rythmé par la gourmandise sucrée

Lorsqu’on évoque le quotidien sur le plateau de la série culte Breaking Bad, l’ambiance tendue et les longues journées de travail viennent tout de suite à l’esprit. Mais il y a un détail, inattendu et savoureux, qui a permis à ses principaux acteurs, Bryan Cranston et Aaron Paul, de tenir le rythme : une propension assumée à grignoter… de la fausse méthamphétamine.

Le secret des stars : un faux produit bien réel

Sur le plateau, la fameuse « meth » bleue omniprésente n’était évidemment qu’un accessoire. Derrière l’apparence dangereuse, il s’agissait en fait d’un simple sucre d’orge, du sucre cristallisé coloré qui a su devenir un allié inattendu pour combattre la fatigue. Comme l’a raconté récemment Bryan Cranston lors de son passage dans l’émission « Hot Ones », c’est son acolyte à l’écran, Aaron Paul, qui lui a montré la voie. Un soir d’épuisement sur le tournage, Cranston surprend Paul en train de piocher joyeusement dans la réserve d’accessoires. Étonné, il s’exclame : « Tu ne peux pas manger le produit ! ». Mais rapidement séduit par l’idée d’un petit coup de fouet sucré, il succombe lui aussi au plaisir coupable. Résultat ? Les deux comédiens se retrouvent à engloutir ces cristaux bleus entre deux prises – preuve que l’humour et la complicité régnaient derrière la tension dramatique.

Derrière les accessoires, une vraie tradition locale

Ce fameux bonbon bleu n’est pas né du hasard. Sa créatrice, Debbie Ball, gère depuis des décennies la boutique The Candy Lady à Albuquerque, où fut tournée la série. Sollicitée par la production dès les premières saisons pour créer une version crédible, mais inoffensive de la « meth », elle a mis au point ce sucre d’orge qui allait devenir culte auprès des fans.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient goûter à ce clin d’œil sucré – peut-être pour mieux comprendre certaines scènes délirantes comme la fameuse danse en costume gonflable de Jesse –, rien de plus simple : direction le centre-ville d’Albuquerque. Là-bas, non seulement vous pouvez acheter ces petits sachets aux reflets azur chez The Candy Lady, mais aussi partir sur les traces des lieux emblématiques du show.

L’expérience Breaking Bad prolongée pour les fans

Impossible d’ignorer l’engouement autour du tourisme lié à Breaking Bad. De nombreux visiteurs parcourent désormais Albuquerque, immortalisant leur passage devant les statues des héros ou devant la célèbre maison de Walt – parfois au grand dam des riverains. Une chose est sûre : avec ou sans « Blue Sky », l’esprit unique du tournage continue d’alimenter anecdotes et petites douceurs bien réelles.