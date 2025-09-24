Pourquoi Fox a annulé 9-1-1: Lone Star ?

Malgré son succès sur la chaîne américaine Fox, 9-1-1: Lone Star s'est vu annulée à cause de la baisse d’audience et de contraintes financières.

Tl;dr 9-1-1: Lone Star a rapidement séduit le public mais a été fragilisée par des bouleversements économiques.

Le rachat de Fox par Disney a compliqué le modèle financier, aggravé par une chute d’audience importante.

La série s’achève après cinq saisons, tandis que la franchise continue avec la série mère et un nouveau spin-off prévu sur ABC.

Une série à succès freinée par la réalité économique

En l’espace de quelques années, le paysage télévisuel américain a été bouleversé par des mutations aussi rapides qu’imprévisibles. La série 9-1-1: Lone Star, lancée en janvier 2020 sur la chaîne Fox, n’a pas échappé à ce tumulte. D’abord saluée pour son concept fort — l’histoire du capitaine Owen Strand (Rob Lowe) venu rebâtir une caserne texane après avoir survécu au 11 septembre — elle a rapidement captivé le public avec sa galerie de personnages incarnés, notamment, par Liv Tyler. Pourtant, le destin de cette création portée par l’infatigable Ryan Murphy s’est brusquement assombri.

La mécanique complexe des rachats Disney-Fox

Ce qui s’annonçait comme une longévité sereine s’est enrayé après le rachat massif, en 2019, de la majeure partie des actifs de Fox par Disney, une opération estimée à plus de 71 milliards de dollars. Dans ce jeu de chaises musicales industriel, la série s’est retrouvée prise entre deux feux : produite désormais par la société rebaptisée 20th Television, propriété de Disney, mais toujours diffusée sur Fox, restée indépendante. Dès lors, les bénéfices se fragmentaient et rendaient tout modèle économique délicat.

L’érosion d’audience et le choix inévitable de l’annulation

Ajoutons à cela un autre revers difficile à ignorer : une chute brutale des audiences. Tandis que la première saison réunissait près de 9 millions de téléspectateurs chaque semaine, la cinquième saison ne fédérait plus que trois millions d’irréductibles. Une donnée qui a pesé lourd dans la balance quand il a fallu décider du sort de la série. Interrogé en octobre 2024 par Variety, Ryan Murphy confiait : « Sagement, nous adorions Lone Star, mais les finances ne suivaient plus. C’est une série Disney sur Fox… Cela ne pouvait pas durer. »

Nouveaux projets et continuité du succès 9-1-1

Malgré cette fin anticipée — actée avec une cinquième et dernière saison — l’univers imaginé par Murphy n’a pas dit son dernier mot. La série mère, 9-1-1, a migré vers ABC (filiale Disney), où elle connaît un nouvel essor. Profitant du terrain fertile laissé vacant, un nouveau spin-off baptisé 9-1-1: Nashville vient d’être commandé pour ABC ; il devrait tenter d’insuffler un nouveau souffle à la franchise dès 2025.

