L’arme censée terrasser Thanos dans le MCU affiche un taux d’échec surprenant

L’arme censée éliminer Thanos dans l’univers cinématographique Marvel n’a pas vraiment brillé par son efficacité. Malgré son potentiel, ses tentatives pour vaincre le redoutable Titan se sont souvent soldées par des échecs remarqués au fil des films.

Tl;dr Stormbreaker échoue encore à vaincre Thanos dans Marvel Zombies.

La série animée sort sur Disney+ en septembre 2025.

Le taux de réussite de Stormbreaker reste très faible.

Un retour attendu pour l’arme la plus décevante du MCU

La série animée Marvel Zombies, attendue sur Disney+ le 24 septembre 2025, remettra en scène l’une des armes les plus redoutables – mais aussi paradoxalement inefficaces – du Marvel Cinematic Universe. Dès les premières images, un constat s’impose : le Stormbreaker, forgé par Thor durant la Phase 3, peine encore à accomplir ce que tout le monde attend de lui. Souvenons-nous, dans Avengers: Infinity War, l’arme avait failli renverser le sort face au terrifiant Thanos – sans parvenir toutefois à empêcher le fameux « snap ».

Le spectre de l’échec plane sur Marvel Zombies

Le projet animé prolonge l’univers aperçu dans la saison 1 de What If…?, précisément lors de l’épisode consacré à une invasion zombie. Les fans y retrouveront des versions alternatives de Peter Parker, T’Challa et Scott Lang, débarquant à Wakanda avec l’espoir d’utiliser la Pierre de l’Esprit comme antidote planétaire. Mais ils se heurteront à un obstacle de taille : un Thanos zombifié, déjà détenteur de cinq Pierres d’Infinité.

Dans une séquence qui n’est pas sans rappeler un certain air de déjà-vu, Spider-Man tente alors d’abattre ce monstre avec le Stormbreaker. Mais malgré un impact spectaculaire – exactement comme Thor en son temps – il échoue à neutraliser définitivement le Titan fou. Ce schéma répété interroge : comment une arme conçue pour tuer peut-elle afficher un bilan aussi mitigé ?

L’histoire secrète d’un outil quasi-mythique

Petit rappel des épisodes précédents : après la création du Stormbreaker sur Nidavellir, Thor avait enfin entrevu la possibilité d’arrêter Thanos lors du combat final au Wakanda. L’arme résista même au pouvoir combiné des six Pierres d’Infinité et atteignit la poitrine du tyran intergalactique… Mais Thor visa trop bas ; la victoire lui échappa pour un détail qui a changé l’univers tout entier.

En fin de compte, Thor aura certes utilisé Stormbreaker pour décapiter Thanos – mais seulement après que ce dernier a anéanti la moitié du vivant cosmique. Difficile donc, aujourd’hui encore, de ne pas voir planer une certaine frustration autour de cette hache mythique.

Un nouveau casting vocal pour une saga revisitée

Parmi les voix qui animeront cette nouvelle version apocalyptique, on retrouvera Hudson Thames en Spider-Man accompagné d’un casting inédit. La série devrait explorer davantage les débuts du fléau zombie, né lorsque Janet van Dyne rapporte involontairement un virus quantique depuis le royaume subatomique lors des événements d’Ant-Man and the Wasp.

En somme :

Stormbreaker reste fidèle à sa réputation… inégale.

reste fidèle à sa réputation… inégale. L’affrontement avec Thanos promet son lot de suspense et d’amertume.

Le rendez-vous est pris : en septembre prochain, les fans auront-ils droit enfin à une revanche ? Rien n’est moins sûr…