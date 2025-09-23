Le choix du nouvel acteur de Voldemort dans le remake Harry Potter risque de tout bouleverser

Le choix du nouvel interprète de Lord Voldemort dans le remake de Harry Potter suscite déjà de vives réactions. Cette décision de casting, susceptible de modifier l’équilibre de la saga, divise une partie des fans historiques.

Tl;dr HBO envisage un casting mixte pour Voldemort.

Un choix controversé qui divise déjà les fans.

La série est attendue en 2027 sur HBO.

Vers une nouvelle incarnation de Voldemort ?

Le projet de remake télévisé de Harry Potter, actuellement en cours de production chez HBO, attise la curiosité des fans, tout particulièrement autour d’une question : qui incarnera le légendaire Lord Voldemort ? Si la première saison n’a pas encore dévoilé son grand méchant, une rumeur relayée par @DanielRPK sur X affirme que la chaîne auditionnerait aussi bien des hommes que des femmes pour ce rôle central. Cette possibilité ne laisse personne indifférent.

Casting : audace ou provocation ?

Jusqu’ici, l’attente était logique : dans les films originaux, Ralph Fiennes n’apparaît qu’à partir du quatrième opus, « La Coupe de feu ». Pourtant, la version HBO pourrait bousculer cette tradition. Le nom du futur interprète pourrait être révélé dès la fin de la saison 1, à l’occasion du face-à-face entre Harry et le professeur Quirrell pour la pierre philosophale. Cela ouvrirait même la porte à d’autres apparitions précoces via des flashbacks, enrichissant ainsi le récit et renouvelant l’approche.

L’épineuse question du genre

L’idée de confier à une actrice le rôle du principal antagoniste a toujours fait débat dès qu’il s’agit d’icônes telles que James Bond ou Sherlock Holmes. Les réactions ne se font jamais attendre : certains y voient une trahison, d’autres une opportunité d’innovation. D’un côté, on peut imaginer qu’une femme capable d’incarner toute la noirceur et la complexité de Voldemort pourrait marquer l’histoire du personnage. De l’autre, il faut reconnaître que beaucoup d’éléments fondateurs – sa trajectoire d’orphelin, son héritage des Gaunt ou sa rivalité miroir avec Harry – reposent sur son identité masculine originelle.

Néanmoins, voici ce que suggèrent certains partisans d’un renouveau :

Chercher avant tout la performance, quel que soit le genre.

Moderniser certains codes du genre fantastique.

Bousculer les attentes sans dénaturer l’œuvre originale.

Cependant, adapter ces aspects ne serait pas sans conséquence. Une transition trop marquée risquerait d’aliéner une partie du public historique tout en cherchant un équilibre fragile entre fidélité et modernité.

À suivre jusqu’en 2027…

La série Harry Potter, attendue pour 2027 sur HBO Max, continue donc de faire parler d'elle avant même sa sortie. En attendant une annonce officielle sur le casting de Voldemort – homme ou femme –, chacun se plaît à imaginer une interprétation capable non seulement de rivaliser avec celle de Fiennes, mais surtout de surprendre un public déjà conquis ou critique.