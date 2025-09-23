Star Wars : Ashley Eckstein rêve d’un film animé sur Ahsoka

La voix originale de l’héroïne emblématique appelle les fans à se mobiliser pour concrétiser ce projet inédit.

Un espoir pour un film animé centré sur Ahsoka

L’univers de Star Wars continue de s’étendre, et avec lui, ses personnages mythiques. Dernièrement, c’est la comédienne Ashley Eckstein, voix originale de Ahsoka Tano depuis 2008 dans Clone Wars, qui a laissé entendre qu’un projet inédit pourrait voir le jour. Invitée à s’exprimer auprès du site américain ComicBook, elle n’a pas caché son envie profonde : « Je rêve d’un film d’animation dédié à Ahsoka. J’y pense très souvent… Il y a encore tant d’histoires à raconter. »

L’influence déterminante des fans

Si aucun projet concret n’a encore été officialisé par Lucasfilm, Eckstein estime que l’avenir d’un tel long-métrage repose en partie entre les mains des aficionados. Elle rappelle un précédent marquant : la venue de Rosario Dawson dans la série live-action Ahsoka. Ce choix avait largement été poussé par les propositions répétées des fans sur les réseaux sociaux, comme l’a reconnu Dave Filoni lui-même. Ainsi, Eckstein encourage vivement le public à faire entendre sa voix : « Les fans ont leur mot à dire, et on les écoute. »

Une héroïne aux multiples facettes

Au fil des années, le personnage d’Ahsoka Tano, introduit dans l’œuvre originale de George Lucas, est devenu central pour une génération entière de spectateurs. Les aventures animées ne couvrent qu’une partie de son histoire : entre la fin de Clone Wars et sa réapparition dans la récente série éponyme, bien des zones d’ombre subsistent. Pour Ashley Eckstein, ce sont précisément ces ellipses qui offrent une matière narrative riche pour explorer davantage l’évolution de cette Jedi hors du commun.

L’émotion intacte au retour derrière le micro

Après une absence remarquée depuis 2022 (Tales of the Jedi), la comédienne retrouve enfin son rôle culte dans la nouvelle série animée LEGO Star Wars – Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past, disponible sur Disney+. Un retour chargé en émotions pour Eckstein : « C’était des larmes de joie. Dave Filoni m’avait promis que je serais toujours la voix d’Ahsoka en animation… mais rien n’est jamais acquis ». Passionnée par l’univers LEGO autant que par Star Wars, elle ne cache pas son enthousiasme à mêler ses deux passions.

Parmi les pistes qu’elle évoque pour l’avenir du personnage, on retient :

L’exploration des périodes inexplorées entre Clone Wars et Ahsoka.

L’éventualité d’un long-métrage dédié exclusivement à l’héroïne.

À ce stade, seul le temps dira si ce projet sortira un jour des cartons. Mais il semble bien que tout soit encore possible… surtout si les fans décident de se mobiliser.