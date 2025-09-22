Trois ans après son départ, Andrew Lincoln évoque le retour de Rick Grimes dans The Walking Dead

Trois ans après sa dernière apparition dans la série, Andrew Lincoln évoque la possibilité d’un retour de Rick Grimes dans l’univers de The Walking Dead, ravivant ainsi l’espoir des fans impatients de retrouver ce personnage emblématique.

Tl;dr Andrew Lincoln évoque un retour comme Rick Grimes.

De nouveaux projets « The Walking Dead » sont en discussion.

Des retrouvailles entre anciens personnages restent envisageables.

Des rumeurs persistantes autour de Rick Grimes

Depuis son départ remarqué dans la saison 9 de The Walking Dead, Andrew Lincoln n’a jamais vraiment quitté l’esprit des fans. Son interprétation du charismatique Rick Grimes, chef des survivants d’Atlanta, a marqué durablement la série. Même après avoir survécu à une explosion sur un pont et disparu pendant plus de sept ans dans l’univers de la franchise, la porte d’un retour semblait toujours entrouverte.

Une interview qui relance les spéculations

Invité le 21 septembre 2025 sur le plateau de Sunday with Laura Kuenssberg, alors qu’il présentait sa nouvelle pièce aux côtés d’Alicia Vikander, Andrew Lincoln s’est livré sur son expérience américaine : « J’ai adoré travailler là-bas… C’était une expérience exaltante et j’ai gardé beaucoup d’amis à Atlanta, en Géorgie. » Surtout, interrogé sur un éventuel retour dans l’univers post-apocalyptique, il a laissé planer le suspense : « Il y a une conversation en cours actuellement. »

L’avenir de The Walking Dead se dessine-t-il ?

La perspective d’un nouvel opus centré sur Rick Grimes ne cesse d’alimenter les discussions. Après la réunion émouvante avec Michonne, Judith et son fils Rick Jr. dans la série dérivée The Walking Dead: The Ones Who Live, certains imaginent déjà des retrouvailles plus larges avec d’anciens compagnons comme Daryl Dixon ou Carol Peletier. Plusieurs pistes restent ouvertes : finalisation d’une hypothétique saison 12, quatrième saison pour Daryl Dixon, voire un second volet pour The Ones Who Live. Les fans espèrent également que les projets de films autour du personnage principal verront enfin le jour.

Pour rappel, l’attachement de Lincoln à la franchise demeure intact : il confie avoir assumé sa mission comme celle « d’un PDG à la tête d’une immense entreprise culturelle », sans jamais regretter ces années passées outre-Atlantique.

Nouvelles perspectives pour la franchise ?

Si rien n’est encore officialisé, cette déclaration alimente naturellement les attentes. En attendant, une chose semble acquise : l’héritage de Rick Grimes continue d’inspirer autant les créateurs que les spectateurs, ravivant l’espoir de nouveaux chapitres pour cet univers où tout reste possible.