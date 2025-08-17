Après Daryl Dixon et Dead City : 7 nouveaux spin-offs Walking Dead que l’on espère voir

Après le succès des séries centrées sur Daryl Dixon et Dead City, l'univers de The Walking Dead continue de susciter l'intérêt des fans. De nouveaux spin-offs sont espérés, explorant d'autres personnages ou territoires inédits de la franchise.

Tl;dr De nombreux spin-offs The Walking Dead restent à explorer.

restent à explorer. Des personnages et intrigues secondaires méritent leur propre série.

L’univers peut encore se renouveler après les séries actuelles.

Un univers qui ne cesse de s’étendre

Depuis ses débuts tonitruants en 2010, la série The Walking Dead n’a cessé d’élargir son univers. Entre la série mère – achevée après onze saisons en 2022 – et une kyrielle de spinoffs comme Fear the Walking Dead, Daryl Dixon, Dead City, ou encore le récent The Ones Who Live, les créateurs n’ont jamais manqué d’imagination pour explorer ce monde apocalyptique. Pourtant, l’appétit des fans semble loin d’être rassasié : de multiples pistes demeurent à creuser.

Des personnages sous-exploités au potentiel immense

Parmi ceux qui intriguent, il y a cette fratrie singulière : Connie et Kelly. Arrivées dans la saison 9, elles ont vite séduit par leur humanité, mais leur histoire, tout compte fait, reste encore enveloppée de mystères. Leur reconversion en journalistes au sein du Commonwealth pourrait servir de point de départ à une série plus intimiste, ancrée dans l’enquête et la résilience. Autre figure fascinante, celle d’Ezekiel. Jadis gardien de zoo passionné de théâtre et roi autoproclamé du Royaume, son parcours jusqu’à son rôle actuel de gouverneur mériterait bien une mini-série revenant sur ses origines et sur sa relation improbable avec Shiva, la tigresse.

D’ailleurs, certains arcs narratifs laissés en suspens gagneraient à être explorés plus avant :

Le trio Abraham-Eugene-Rosita et leurs péripéties antérieures.

L’énigmatique Dr Jenner du CDC pour éclairer l’origine du virus.

Une plongée dans le passé des antagonistes majeurs (Gouverneur, Negan, Whisperers…).

L’héritage des jeux vidéo et le renouveau possible

Reste un souhait particulièrement partagé : voir l’adaptation en live-action des jeux vidéo Telltale Games centrés sur Lee Everett et Clementine. Ces récits intenses, déjà riches en clins d’œil à l’univers canonique (présence de Hershel ou Glenn), pourraient offrir un nouveau souffle tout en attirant une nouvelle génération de spectateurs.

Vers une convergence des histoires ?

L’avenir de la franchise pourrait bien passer par une grande réunion des intrigues parallèles. Alors que Rick vient à peine de retrouver Alexandria et que Daryl Dixon ou Carol Peletier poursuivent leurs propres aventures solitaires, rien n’interdit d’imaginer un croisement où toutes ces trajectoires se rejoindraient enfin – pourquoi pas lors d’une douzième saison ou dans un ultime spin-off événement ? Finalement, l’univers de The Walking Dead, toujours fertile, n’a pas fini de surprendre… Et les fans guettent déjà la prochaine mutation du mythe.