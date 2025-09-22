Retour de Padmé dans Star Wars : la scène inédite avec Luke et Leia enfin réalisée

Padmé Amidala fait son grand retour dans l’univers Star Wars, apparaissant dans une scène inédite et bouleversante où elle partage enfin un moment emblématique avec Luke et Leia, bouleversant ainsi la chronologie que l’on croyait immuable.

Tl;dr Padmé revient dans LEGO Star Wars, version non-canon.

Des théories évoquent son retour potentiel dans Ahsoka.

Natalie Portman pourrait reprendre le rôle sous conditions.

Padmé Amidala, une réinvention inattendue dans l’univers Star Wars

La saga Star Wars n’a décidément pas fini de revisiter ses légendes. Après des années d’absence et un destin tragique scellé dans Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, la figure de Padmé Amidala revient sur le devant de la scène… mais sous une forme pour le moins surprenante. La dernière apparition en date se déroule dans LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, une série animée décalée, non-canonique et diffusée sur Disney+. Ici, l’ancienne reine de Naboo endosse le rôle original de « Pirate Queen », épaulée par les droïdes emblématiques C-3PO et R2-D2.

Un univers alternatif pour de nouvelles émotions

Ce détour par une galaxie alternative offre à Padmé des retrouvailles inédites : loin de la tragédie originelle, elle croise pour la première fois ses propres enfants, Luke et Leia, tout en se mesurant à un nouveau grand méchant nommé Solitus. La série jongle habilement entre humour et tendresse. Dans une scène mémorable, Padmé reconnaît chez Leia sa propre ténacité tandis qu’elle plaisante sur les ressemblances troublantes entre Luke et son père, Anakin Skywalker. Impossible dans la chronologie officielle, ce moment fantaisiste apporte pourtant une vraie chaleur au personnage.

L’espoir d’un retour officiel à l’écran ?

Cet épisode ravive inévitablement la question du véritable retour de Padmé Amidala dans l’univers canonique. Si ressusciter la protagoniste dépasserait sans doute les bornes du vraisemblable — même pour Star Wars — les spéculations abondent autour de la série Ahsoka, dont la seconde saison est attendue pour 2026 sur Disney+. Plusieurs indices nourrissent cette hypothèse : déjà lors de la première saison, des flashbacks ont permis à Hayden Christensen de reprendre brièvement son rôle d’Anakin rajeuni. Certains fans imaginent donc un dispositif similaire impliquant Natalie Portman grâce aux visions ou au fameux « World Between Worlds ».

Voici quelques pistes évoquées parmi les passionnés :

Apparition via flashbacks ou visions dans Ahsoka saison 2 ;

Introduction potentielle d’Abeloth (créature métamorphe liée aux dieux Mortis) pouvant prendre les traits de Padmé ;

Possibilité d’un échange troublant entre Anakin et Padmé à travers ces nouveaux arcs narratifs.

Natalie Portman, ouverte, mais prudente face à l’héritage Padmé

De son côté, Natalie Portman, interprète historique du personnage, a laissé entendre qu’un retour ne serait pas exclu… si le scénario s’avérait pertinent. En attendant un éventuel miracle scénaristique, les fans devront donc se contenter des variations offertes par des univers parallèles ou des créations dérivées comme LEGO Star Wars – qui prouvent, si besoin était, que l’aura de Padmé n’a jamais vraiment quitté la galaxie lointaine, très lointaine.