Un acteur phare manque à l’appel dans le spin-off de Yellowstone, semant la confusion

L’un des acteurs principaux de la série Yellowstone manque étonnamment à l’appel dans le nouveau spin-off, une absence qui intrigue les fans et soulève de nombreuses questions sur la continuité et les choix de casting de cette franchise à succès.

Tl;dr Kayce Dutton revient dans le spin-off « Y: Marshals ».

L’absence de Monica Dutton intrigue les fans.

Sortie prévue sur CBS en 2026, casting renouvelé.

Une nouvelle aventure pour Kayce Dutton

Après la conclusion de la série phare Yellowstone, rien n’indique que l’univers imaginé par Taylor Sheridan soit sur le point de s’essouffler. Au contraire, ce monde continue de s’étendre à travers une salve de spin-off, dont le très attendu « Y: Marshals ». Ce nouvel opus marquera le retour du personnage central, Kayce Dutton, incarné par Luke Grimes, cette fois sur la chaîne américaine CBS, alors que la précédente saga avait élu domicile sur Paramount+. À ses côtés, plusieurs figures connues feront leur réapparition, renforçant ainsi les liens avec la série-mère.

Casting renouvelé et questions en suspens

La distribution du spin-off se veut large et variée. Les fans retrouveront notamment Gil Birmingham dans la peau de Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty (Mo), ou encore Brecken Merrill, fidèle au rôle de Tate Dutton. De nouveaux visages font également leur entrée :

Logan Marshall-Green (« Upgrade ») incarnera Pete Calvin,

Arielle Kebbel (« Ballers ») prêtera ses traits à Belle,

Ash Santos (« Mayor of Kingstown ») interprétera Andrea.

D’autres acteurs comme Tatanka Means, ou encore Brett Cullen, complètent l’ensemble.

Pourtant, un point intrigue les spectateurs : l’absence remarquée de Monica Dutton (Kelsey Asbille). Or, rappelons que Monica occupe une place centrale dans la vie de Kayce et dans l’arbre généalogique des Dutton.

L’intrigue : entre justice et tourments personnels

Le synopsis officiel annonce un virage inédit : Kayce, laissant derrière lui le célèbre ranch du Montana, rejoint une unité d’élite des U.S. Marshals. Il y mettra à profit son passé de cowboy et d’ancien Navy SEAL afin d’imposer sa propre idée de la justice dans une région minée par la violence. Mais le prix psychologique à payer promet d’être élevé : entre responsabilités familiales et devoir moral, l’équilibre sera difficile à maintenir.

L’ombre d’une absence… et des spéculations persistantes

La question du sort réservé à Monica plane donc sur ce projet. Serait-elle simplement écartée pour des raisons contractuelles ? Ou bien les scénaristes iraient-ils jusqu’à faire disparaître ce personnage clé — à l’instar du destin funeste réservé à John Dutton dans la dernière saison de « Yellowstone » ? Les producteurs semblent conscients des attentes et ne manqueront pas d’y répondre en temps voulu.

Aux commandes du pilote, on retrouve le scénariste expérimenté Spencer Hudnut, déjà connu pour son travail sur « SEAL Team », épaulé par le réalisateur Greg Yaitanes. La production rassemble également un solide groupe d’exécutifs issus des précédentes déclinaisons.

Pour l’heure, aucune date précise n’est avancée ; il faudra patienter jusqu’en 2026 pour découvrir ce nouveau chapitre sur CBS – preuve supplémentaire que l’univers Yellowstone n’a pas fini de surprendre.