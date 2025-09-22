Pourquoi CBS a annulé le reboot de The Twilight Zone ?

Malgré un bon accueil critique, la version 2019 de The Twilight Zone a été annulée après deux saisons.

Tl;dr La version 2019 de The Twilight Zone, portée par Jordan Peele, a débuté avec succès mais n’a duré que deux saisons.

En 2021, lors de la transformation de CBS All Access en Paramount+, la série n’a pas été renouvelée, malgré des critiques globalement positives.

L’annulation résulte d’un mélange de choix créatif de Jordan Peele et de considérations économiques, tout en préservant l’esprit original de Rod Serling.

Un retour très attendu, mais une annulation rapide

Quand CBS All Access a lancé en avril 2019 la nouvelle version de The Twilight Zone, portée par Jordan Peele, beaucoup s’attendaient à un événement télévisuel. La série débutait fort, notamment avec l’épisode « The Comedian », incarné par Kumail Nanjiani, qui a immédiatement alimenté discussions et controverses. La formule imaginée par Rod Serling dans les années 1960 restait inchangée : des histoires mêlant science-fiction, horreur et métaphores sociales, avec Jordan Peele en narrateur. Si la première saison a obtenu un score honorable de 71% sur Rotten Tomatoes, tout semblait indiquer une belle trajectoire.

Paramount+ et le changement de cap

Le contexte a pourtant rapidement évolué. En juin 2020, la seconde saison est diffusée d’un seul bloc, contrairement à la diffusion hebdomadaire initiale. Le succès critique reste au rendez-vous même si la note tombe légèrement à 64%. Pourtant, en février 2021, alors que CBS All Access devient Paramount+, la série n’apparaît pas parmi les programmes renouvelés pour cette nouvelle plateforme censée réunir tous les contenus phares du groupe. Un revirement inattendu pour les fans comme pour les observateurs du secteur.

L’explication officielle : un choix créatif ou une question d’audience ?

Du côté des équipes, le discours se veut élogieux. Dans une déclaration officielle, Julie McNamara, vice-présidente de Paramount+, salue le travail de Jordan Peele, de l’équipe de production et leur capacité à moderniser l’héritage du programme tout en poussant vers « de nouveaux horizons thématiques ». Mais derrière ces compliments formels, les raisons restent floues. Selon un communiqué commun de Monkeypaw Productions (société de Jordan Peele) et Genre Films (Simon Kinberg), « nous avons raconté les histoires que nous voulions raconter ». Plusieurs sources indiquent effectivement que c’est bien Peele qui aurait souhaité tourner la page.

Certains observateurs avancent cependant d’autres facteurs : audience jugée insuffisante, arrivée massive de nouveaux contenus sur la plateforme… La réalité semble se situer à mi-chemin entre décision artistique et logique économique.

L’héritage intact d’une série culte revisitée

Malgré cette issue abrupte – deux saisons et vingt épisodes –, cette itération moderne n’a pas trahi l’esprit originel conçu par Rod Serling. Si elle n’a pas engendré le phénomène escompté par CBS ou le public, elle aura su maintenir vivante une tradition d’anticipation sociale et d’imagination critique qui continue d’inspirer bien au-delà du petit écran.