Il y a 61 ans naissait La Famille Addams, l’inspiration majeure du plus grand succès de Netflix

Il y a 61 ans jour pour jour, une série télévisée emblématique faisait ses premiers pas sur le petit écran : La Famille Addams. Cette création culte a marqué l’histoire de la télévision et inspiré, des décennies plus tard, l’un des plus grands succès de Netflix.

Tl;dr La série de 1964 a posé les bases des Addams.

Le succès de « Mercredi » relance l’intérêt pour la famille.

Un spin-off sur Fester est en préparation.

Une famille culte, bien avant Netflix

Longtemps avant que Mercredi ne devienne le phénomène planétaire que l’on connaît, c’est dans les pages du The New Yorker qu’a vu le jour la famille Addams, sortie de l’imagination de Charles Addams. Leur première adaptation en chair et en os remonte à 1964, avec une série télévisée diffusée dès le 18 septembre, il y a maintenant plus de soixante ans. Cette version originelle n’a pas seulement introduit les visages emblématiques de Gomez, Morticia ou Fester ; elle a aussi posé les bases de tout ce qui allait suivre, y compris la renaissance récente orchestrée par Netflix.

L’évolution d’un univers macabre mais attachant

À l’écran, la première série a su donner corps aux bizarreries savoureuses des Addams : entre excentricités familiales et atmosphère délicieusement lugubre. Pour adoucir leur image – et probablement rassurer un public encore peu habitué à tant d’audace –, le producteur avait exigé que la famille paraisse « moins maléfique », tout en préservant leur singularité. Ce virage stratégique a permis d’ouvrir largement les portes à un nouveau public, conduisant plus tard aux films des années 1990 – films aujourd’hui peu évoqués dans l’adaptation portée par Mercredi.

L’impact visuel inattendu et anecdotes méconnues

Tournée en noir et blanc, la série cachait bien son jeu : pour obtenir un rendu optimal à l’écran, l’équipe technique avait recouvert le décor de teintes roses criardes – moquette, papier peint et canapé compris. Un détail pour le moins surprenant quand on connaît l’austérité affichée par la version contemporaine.

Pour ceux qui découvrent la saga via Netflix, il faut se rappeler que dès ses débuts la série réunissait déjà les membres iconiques : Gomez, Morticia, Fester ou Lurch. S’y ajoutaient des figures secondaires telles que Cousin Machin (Cousin Itt) ou Grand-mère Frump, composant ainsi une fresque familiale hors norme.

L’héritage Addams et ses prolongements contemporains

Aujourd’hui, difficile d’imaginer le triomphe mondial de « Mercredi » sans cette longue histoire. La série lancée en 2019 s’est hissée au sommet des audiences anglophones de Netflix – seule dépassée par le mastodonte sud-coréen Squid Game –, tout en replaçant au centre du jeu une famille qu’on croyait reléguée au passé. Ce succès donne naissance à de nouveaux projets : déjà annoncée, une future série dérivée centrée sur Fester s’apprête à enrichir cet univers décidément inépuisable.

Pour résumer cette saga improbable :