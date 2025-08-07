La saison 2 de Wednesday dévoile la nouvelle Grandmama, incarnée par un casting idéal

La deuxième saison de Wednesday lève enfin le voile sur l’actrice choisie pour incarner Grandmama, un personnage très attendu par les fans de la famille Addams, avec un choix de casting qui suscite déjà l’enthousiasme.

Tl;dr Joanna Lumley incarne Grandmama dans « Wednesday » saison 2.

Le personnage est revisité avec élégance par Tim Burton.

L’actrice collabore pour la troisième fois avec Burton.

Un vent nouveau sur la famille Addams

Après une première saison remarquée, la série « Wednesday » s’offre une nouveauté de taille : l’arrivée de Joanna Lumley au casting, dans le rôle de la très attendue Grandmama Addams. Fini la sorcière hirsute et un brin sauvage à laquelle les fans étaient habitués. Cette version, signée Tim Burton, mise tout sur l’élégance et le raffinement, bien loin du cliché de la grand-mère entourée de grimoires poussiéreux et de potions douteuses.

L’élégance britannique au service du fantastique

Connue outre-Manche pour sa voix incomparable et ses rôles cultes, Joanna Lumley fait ici ses premiers pas dans l’univers d’Addams Family. Son parcours parle de lui-même : révélée par « The New Avengers », repérée dans « On Her Majesty’s Secret Service » puis consacrée par la comédie culte « Absolutely Fabulous », elle impose son style, oscillant entre sophistication et excentricité. Ce choix audacieux fait mouche : dans « Wednesday », elle incarne une Grandmama aussi mystérieuse que magnétique, plus proche d’une marâtre féerique que d’une magicienne délurée.

Des retrouvailles créatives avec Tim Burton

L’association entre Lumley et Tim Burton n’a rien d’un hasard. Leurs chemins s’étaient déjà croisés à deux reprises. Dès 1996, l’actrice se glissait dans la peau de la cruelle Tante Spiker dans « James and the Giant Peach » — film hybride qui associait prises de vue réelles et animation image par image, sous l’impulsion du tandem Henry Selick-Tim Burton. Quelques années plus tard, c’est en Lady Maudeline Everglot qu’elle sévissait dans le sombre « Corpse Bride ». À chaque fois, son jeu subtil campait des antagonistes mémorables.

Désormais, avec ce rôle inédit dans la série Netflix (produite et réalisée en partie par Burton), l’actrice apporte à Grandmama une nouvelle dimension : malicieuse sans jamais sombrer dans la caricature, elle enrichit les racines déjà sombres – mais irrésistibles – de Wednesday Addams (Jenna Ortega).

Parmi les temps forts attendus pour cette seconde saison, citons :

L’interprétation raffinée de Grandmama Addams par Lumley ;

L’univers visuel typiquement burtonien toujours renouvelé ;

L’alchimie évidente entre tradition gothique et fantaisie contemporaine.

Bientôt sur les écrans… encore un peu de patience !

Pour les fans impatients : si la première partie est déjà disponible sur Netflix, il faudra attendre le 3 septembre 2025 pour découvrir la suite tant attendue. Un délai qui promet de faire monter l’expectative autour du retour fracassant – et délicieusement grinçant – des Addams sous la houlette de ce tandem improbable formé par Burton et Lumley.