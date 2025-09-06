Les créateurs de Mercredi lèvent le voile sur le grand rebondissement de la saison 2

Les créateurs de la série Mercredi détaillent le retournement majeur qui marquera la saison 2, présenté comme une évolution logique du récit et un élément central destiné à porter toute l’intrigue des nouveaux épisodes.

Tl;dr Origine de La Chose révélée dans la saison 2.

Gomez Addams possédait autrefois des pouvoirs électriques.

L’histoire approfondit la mythologie de la famille Addams.

Un nouveau chapitre pour la famille Addams

Au fil des années, les adaptations autour de la famille Addams n’ont jamais cessé d’attiser la curiosité. Avec le lancement sur Netflix de la seconde partie de la saison 2 de Mercredi, les fans retrouvent non seulement l’atmosphère si singulière du lycée Nevermore Academy, mais aussi une approche inédite et plus profonde de ses personnages emblématiques. Loin de se contenter d’intrigues mystérieuses ou de rebondissements spectaculaires, cette nouvelle salve d’épisodes s’intéresse surtout à l’enracinement des protagonistes dans une mythologie désormais revisitée.

L’origine bouleversante de Thing

Peu s’y attendaient : le personnage fétiche, La Chose, se voit offrir un véritable passé. Jusqu’ici réduit à une simple main animée, il devient soudain l’incarnation d’un drame fondateur. La série dévoile que La Chose était autrefois la main d’Isaac Night, ancien ami intime et colocataire de jeunesse de Gomez Addams. Un épisode tragique, où une tentative désespérée pour sauver sa sœur du malheur a conduit à l’irréparable : Isaac perd sa main dans un accident provoqué par l’intervention de Morticia, et celle-ci revient mystérieusement à la vie. Ce détail scénaristique apporte, selon les créateurs Alfred Gough et Miles Millar, le cœur émotionnel de la saison.

Nouvelles perspectives sur Gomez et les « Outcasts »

Jusqu’à présent, une question demeurait : pourquoi le patriarche Gomez ne semblait-il pas doté du moindre pouvoir, à la différence des autres membres des « Outcasts » ? Désormais, tout s’éclaire. Le récit révèle que Gomez possédait lui aussi des capacités électriques semblables à celles d’Oncle Fétide et de Pugsley – pouvoirs qu’il a perdus lors du drame avec Isaac. Cette révélation comble un vide narratif tout en inscrivant Gomez au centre même de la destinée familiale.

Pour clarifier cette nouvelle dynamique, rappelons que :

Mercredi et Morticia sont présentées comme voyantes.

et Morticia sont présentées comme voyantes. Pugsley et Oncle Fétide maîtrisent l’électricité.

et Oncle Fétide maîtrisent l’électricité. La Chose, enfin, devient le symbole d’un passé douloureux.

Une saison qui surprend encore

Sans tomber dans le sensationnalisme gratuit, cette deuxième saison semble avoir su trouver un équilibre rare : renouveler sans trahir. Si certains téléspectateurs avaient pressenti certains éléments dès les premiers indices disséminés (notamment cette fameuse main émergeant du sol), nombreux sont ceux qui ont accueilli avec étonnement et émotion ce retournement inattendu. Par petites touches – flashbacks habilement orchestrés par Tim Burton ou dialogues teintés d’ambiguïté – le show parvient à donner à ces personnages tant aimés une densité nouvelle.

La saison complète est disponible sur Netflix, invitant chacun à découvrir ces secrets jalousement gardés depuis tant d’années.