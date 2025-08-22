Paramount a offert aux créateurs de Stranger Things ce que Netflix n’a jamais pu leur accorder

Paramount a réussi à offrir aux créateurs de Stranger Things un avantage inédit, que Netflix n’a pas su ou voulu leur accorder. Ce geste marque une différence notable entre les deux géants du divertissement face à cette série culte.

Tl;dr Les frères Duffer quittent Netflix pour Paramount.

Nouveau contrat exclusif : films, séries et streaming.

Le cinéma en salle a pesé dans leur choix.

Un départ inattendu pour Netflix

Après avoir marqué les esprits avec la série à succès Stranger Things, les frères Duffer, alias Matt et Ross Duffer, prennent une direction qui a surpris Hollywood. Le duo créatif, figure de proue du catalogue original de Netflix, vient de signer un accord d’envergure avec Paramount Pictures. Une décision qui révèle les ambitions grandissantes des Duffer… mais aussi les limites du géant du streaming face à l’appétit de ses talents.

L’attrait du grand écran

Si Netflix demeure l’incontesté « roi du streaming », générant cette année encore plus de recettes que le box-office mondial, il peine à séduire ses créateurs dès qu’il s’agit de cinéma en salles. Les projets majeurs, chez le leader, ne profitent au mieux que de sorties limitées, insuffisantes pour ceux qui rêvent d’écrire sur grand écran. Or, pour les frères Duffer, cet aspect était crucial. Depuis 2022 et la création d’Upside Down Productions, leur ambition allait bien au-delà du petit écran.

Un contrat taillé sur mesure chez Paramount

Ce nouveau partenariat se distingue par son ampleur : quatre années durant lesquelles les Duffer pourront créer, écrire, réaliser et produire des films, des séries télévisées et des contenus pour la plateforme Paramount+. Selon certaines indiscrétions relayées par Matt Belloni (Puck), ce contrat atteindrait une somme à neuf chiffres – une marque claire de confiance de la part du studio récemment renforcé par sa fusion avec Skydance. Pour les deux frères, intégrer « la famille Paramount » est bien plus qu’un choix financier : il s’agit du « rêve d’une vie » et d’un retour symbolique auprès de figures clés comme Cindy Holland ou Matt Thunell, premiers soutiens lors de l’aventure Stranger Things.

Parmi les enjeux principaux évoqués autour de ce deal :

Cinéma en salle : possibilité réelle de sortir leurs films sur grand écran.

Soutien d'un studio historique : engagement à long terme sur différents formats.

engagement à long terme sur différents formats. Avenir créatif : liberté accrue pour développer des œuvres originales.

L’industrie en mutation permanente

Désormais, alors que Paramount entend asseoir son statut et rivaliser avec les géants actuels, ce ralliement stratégique met en lumière la difficulté croissante pour Netflix à retenir ses têtes d’affiche. La plateforme tente bien quelques concessions — un film Narnia réalisé par Greta Gerwig, par exemple — mais refuse toujours un virage franc vers le modèle traditionnel du cinéma. Résultat ? Certains talents préféreront désormais voir leurs créations rayonner dans les salles obscures plutôt que se contenter du streaming. Un message fort envoyé à toute l’industrie hollywoodienne.