Netflix et Paramount se disputent les frères Duffer : quel avenir pour Stranger Things ?

Netflix et Paramount se disputent actuellement les talents des frères Duffer, créateurs de Stranger Things. Cette rivalité entre géants du streaming pourrait avoir des conséquences importantes pour l’avenir de la série à succès et ses futurs projets.

Tl;dr Les frères Duffer négocient un accord exclusif avec Paramount.

L’avenir de « Stranger Things » chez Netflix reste incertain.

Paramount intensifie sa stratégie pour attirer des créateurs majeurs.

Paramount mise gros sur les frères Duffer

Les regards sont tournés vers Paramount, qui tente actuellement d’attirer les créateurs de la série phénomène « Stranger Things », Matt et Ross Duffer. Quelques mois à peine avant la diffusion très attendue de la saison finale sur Netflix, le duo serait en discussions avancées pour signer un accord global couvrant leurs futurs projets. Cette information, relayée par Matthew Belloni (Puck News) puis confirmée par plusieurs médias spécialisés, pourrait bouleverser le paysage audiovisuel déjà très concurrentiel.

L’avenir de Stranger Things : une propriété convoitée

Reste une certitude, du moins pour l’instant : les droits sur l’IP « Stranger Things » demeurent entre les mains de Netflix. Même si les Duffer devaient passer chez Paramount, la plateforme conserverait donc la possibilité de poursuivre l’exploitation de cet univers – ce qui inclut notamment un spin-off animé, « Stranger Things : Tales From ’85 », et une autre déclinaison live-action encore confidentielle. Ce scénario n’a rien d’inédit dans l’industrie ; nombre de franchises majeures ont survécu au départ ou à la revente par leurs créateurs originaux.

Nouvelles perspectives et jeu d’influence chez Paramount

Ce rapprochement intervient alors que Paramount, tout juste renforcé par sa fusion avec Skydance, annonce une accélération significative de sa production cinématographique. Le groupe vise désormais plus de vingt films par an, contre douze à quatorze actuellement. Dans cette logique, attirer des talents reconnus s’avère crucial. L’accord envisagé avec les Duffer engloberait aussi bien des séries que des longs métrages, répondant à la nouvelle stratégie du PDG David Ellison : « Restaurer Paramount au sommet mondial des studios pour les créateurs et talents ».

Du côté des frères Duffer, l’avenir immédiat s’annonce encore chargé sur Netflix. Deux séries inédites y arriveront en 2026 : « The Boroughs », une fiction SF rassemblant notamment Bill Pullman et Alfre Woodard, ainsi qu’un projet horrifique baptisé « Something Very Bad Is Going to Happen », porté par Jennifer Jason Leigh. Après quoi, selon l’issue des négociations, ils pourraient être libres de rejoindre entièrement leur nouveau partenaire.

Avenir incertain mais enjeux majeurs pour Netflix et Paramount

Le sort réservé aux prochaines créations du duo dépendra en grande partie des montants mis sur la table. Si certains fans redoutent que « Stranger Things » évolue sans ses auteurs historiques, il n’est pas exclu non plus que ceux-ci puissent jongler entre deux univers — sauf si Paramount réclame, comme le laissent entendre certaines sources, un engagement exclusif. Reste qu’en misant ainsi sur ces showrunners vedettes — stratégie déjà éprouvée chez Netflix avec Shonda Rhimes ou Ryan Murphy — Paramount affiche clairement ses ambitions dans la bataille sans répit que se livrent aujourd’hui les géants du streaming et du cinéma.