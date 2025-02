The Residence, l’une des séries policières Netflix les plus attendues de 2025

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la série télévisée The Residence.

The Residence, la nouvelle série policière de Netflix

La plateforme de streaming Netflix ne cesse de surprendre. En effet, les amateurs d’enquêtes criminelles risquent fort d’être séduits par The Residence, une nouvelle série au ton similaire à celui de Knives Out.

Un premier aperçu prometteur

Netflix a récemment dévoilé la première bande-annonce de The Residence.

Quand on sait que ce nouveau projet est l’œuvre de Shondaland — la société de production derrière des succès de Netflix tels que La Chronique des Bridgerton et Inventing Anna — on ne peut qu’être enthousiasmé par ce thriller palpitant se déroulant à la Maison-Blanche.

Un casting impressionnant pour une intrigue captivante

L’intrigue de The Residence débute par le meurtre du maître d’hôtel de la Maison-Blanche, A.B. Wynter (interprété par Giancarlo Esposito). La série pivote rapidement pour nous présenter l’enquêtrice compétente, Cordelia Cupp (jouée par Uzo Aduba), qui s’attaque à cette affaire de haute volée.

Nous naviguons ensuite parmi les suspects potentiels, apprenant qu’un grand nombre de personnes dans la Maison-Blanche avaient des problèmes avec Wynter. Avec un nombre impressionnant de suspects et de pièces à fouiller, nous sommes ravis d’avoir une détective aussi douée sur l’affaire, même si elle est un peu excentrique.