The Residence : la nouvelle série Netflix pour les fans de À couteaux tirés

Netflix dévoile la première bande-annonce de The Residence.

Tl;dr The Residence est la nouvelle série de Shonda Rhimes.

Elle mélange humour, suspense et rebondissements inattendus.

The Residence sera diffusée à partir du 20 mars 2025.

Une nouvelle énigme à résoudre

Fan de la franchise populaire À couteaux tirés ? Ne cherchez plus, la plateforme de streaming Netflix a ce qu’il vous faut. Accueillez en effet avec impatience la nouvelle série de mystères de Shonda Rhimes, The Residence. Le premier trailer, tout récemment dévoilé, promet de quoi satisfaire vos envies d’énigmes et de suspense.

Un mélange d’humour et de suspense

Prévue pour être diffusée à partir du 20 mars 2025, « The Residence » est le fruit du travail de Shonda Rhimes et de l’ancien scénariste et producteur de « Scandal », Paul William Davies. Si l’on en croit la bande-annonce, cette série dramatique allie l’humour raffiné de « Knives Out » à une bonne dose de suspense. Et, bien sûr, avec un meurtre pour intrigue principale, elle ne manquera probablement pas de rebondissements choquants pour tenir en haleine le spectateur.

L’intrigue de The Residence

The Residence suit les aventures de la détective Cordelia Cupp (Uzo Aduba) qui cherche à découvrir l’identité d’un tueur caché dans les murs de la Maison Blanche. Bien entendu, étant donné que la série est basée sur le mystère, il n’y a pas beaucoup de détails sur l’intrigue disponibles pour le moment. Cependant, Paul William Davies a donné un aperçu intéressant lors d’une interview pour Netflix : « The Residence est honnêtement beaucoup de choses. C’est drôle, c’est plein de suspense, c’est intelligent, c’est totalement farfelu à certains endroits, c’est véritablement romantique à d’autres. »

Si vous êtes fan de How to Get Away with Murder et Scandal, alors The Residence devrait être dans votre viseur. Elle semble mélanger drame politique, mystère et rebondissements inattendus, des éléments qui ont rendu les spectacles de Shonda Rhimes si addictifs. Il ne reste plus qu’à voir si ce nouveau drame mystérieux est à la hauteur de ces attentes.