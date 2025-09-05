Un caméo majeur bouleverse la donne dans l’épisode 6 de la saison 2 de Mercredi

Le sixième épisode de la saison 2 de "Mercredi" surprend les spectateurs grâce à l’apparition remarquée d’une célébrité, qui bouleverse le cours de l’intrigue en orchestrant un retournement de situation inattendu au cœur de la série.

Gaga s’invite à Nevermore : un épisode marquant

Depuis sa première saison, la série « Mercredi » n’a cessé d’alimenter les réseaux sociaux, notamment grâce à la célèbre danse gothique de Wednesday Addams, incarnée par Jenna Ortega. À l’époque, cette scène avait explosé sur TikTok, détournée au son du titre « Bloody Mary » de Lady Gaga. Si la pop star s’était déjà montrée enthousiaste face à ce clin d’œil viral, elle franchit un cap dans la saison 2 : l’artiste signe le morceau original « The Dead Dance » pour l’avant-dernier épisode et s’offre même un caméo remarqué dans l’épisode 6.

Un caméo aussi bref qu’inattendu

Dans ce sixième épisode, Lady Gaga incarne Rosaline Rotwood, une ex-professeure énigmatique de Nevermore. Sa prestation – brève, mais marquante – voit Rosaline surgir sous forme d’esprit pour confronter une Wednesday assaillie de doutes sur ses capacités psychiques. La chanteuse, campant une sorte de prêtresse gothique, met au défi Mercredi avec un rituel périlleux autour d’une bougie. Un avertissement plane : vouloir accéder au pouvoir sans accepter le prix à payer pourrait avoir des conséquences terribles. Si certains spectateurs pourraient trouver cette apparition fugace frustrante, elle s’inscrit pourtant parfaitement dans l’atmosphère surnaturelle de la série.

Quand tout bascule : le switch Mercredi/Enid

L’intervention de Rosaline provoque un événement inattendu : suite à l’interruption du rituel par Enid Sinclair, les deux amies échangent littéralement leurs corps. Ce subterfuge scénaristique offre alors des moments délicieux, entre humour et vulnérabilité. On découvre ainsi :

Enid (dans le corps de Mercredi) , se lançant dans une danse effrénée sur du BLACKPINK, mais subissant immédiatement une réaction allergique aux couleurs vives.

, se lançant dans une danse effrénée sur du BLACKPINK, mais subissant immédiatement une réaction allergique aux couleurs vives. Mercredi (dans le corps d’Enid), affichant une froideur implacable pour dévoiler sans pitié les secrets des antagonistes du campus.Ce jeu d’identités forcé permet surtout aux deux héroïnes d’expérimenter concrètement le quotidien de l’autre – et ainsi de mieux se comprendre.

L’amitié au cœur de la série

Plus qu’une simple pirouette scénaristique, cet échange apporte une vraie profondeur émotionnelle. Confrontées au danger lors du sauvetage d’Agnes, Enid et Mercredi font front ensemble malgré leurs différences apparentes. Après cette expérience hors norme, les deux jeunes filles renouent sincèrement : Mercredi admet même admirer chez Enid sa capacité à nouer des liens et à se soucier des autres. Loin du cliché du solitaire invincible, l’héroïne confirme ici que sa plus grande force réside dans son entourage fidèle.

La saison 2 de « Mercredi », portée par ces nouvelles dynamiques et ses guests inattendus comme Gaga, est actuellement disponible sur Netflix.