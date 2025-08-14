La saison 2 de Mercredi tombe dans le même piège que le moins réussi des Harry Potter

La deuxième saison de la série Mercredi fait ressurgir une faiblesse narrative déjà pointée dans le volet le moins apprécié de la saga Harry Potter, selon plusieurs observateurs. Un parallèle troublant qui relance le débat sur l’évolution des intrigues fantastiques à l’écran.

Tl;dr Retour solide, mais trop répétitif de Mercredi.

Ambiance gothique et nouveaux mystères à Nevermore.

Saison 2, Partie 2 prévue pour septembre 2025.

Un retour très attendu mais sans surprise majeure

Après près de trois ans d’attente, la série Mercredi revient enfin sur les écrans de Netflix. Si cette seconde saison était guettée avec impatience, force est de constater que le charme opère… sans véritable révolution. D’emblée, l’intrigue nous ramène à l’Académie Nevermore, où l’héroïne incarnée par Jenna Ortega doit une nouvelle fois élucider des événements macabres. Toutefois, malgré la présence plus marquée de certains membres emblématiques comme Morticia et Pugsley Addams, l’impression de déjà-vu demeure persistante.

La formule Harry Potter : un modèle devenu carcan ?

Difficile de ne pas remarquer combien la série s’est installée dans une mécanique proche d’un certain sorcier à lunettes. « L’école surnaturelle, le cercle d’amis soudé face à des professeurs trop rigides et les secrets à percer… tout y est ! » Cette ressemblance avec la saga Harry Potter – et en particulier avec « Harry Potter et la Chambre des Secrets » – finit par desservir Mercredi. La structure narrative se répète : nouveau meurtre mystérieux lié à des marginaux oubliés, retour du monstre Hyde et réapparition d’un personnage présumé disparu… À force d’exploiter les mêmes recettes, la série peine à se renouveler.

L’atmosphère burtonienne sauve l’ensemble

Cela dit, tout n’est pas à jeter. Il serait injuste de ne pas saluer le travail du casting – mention spéciale à Joanna Lumley, remarquable dans le rôle de Grandmama Frump – ainsi que l’ambiance typiquement sombre et gothique chère à Tim Burton. Le résultat ? Une série qui reste agréable à suivre, rythmée et divertissante. Les spectateurs retrouveront aussi plusieurs ingrédients efficaces :

Nouveaux mystères épais, mêlant humour noir et suspense.

Mise en avant accrue des membres de la famille Addams.

Toujours cette esthétique singulière qui fait mouche.

Avenir incertain : cap sur plus d’audace ?

Reste que pour franchir un véritable cap et éviter l’écueil du « tout pareil », il faudrait oser sortir du schéma éprouvé. À l’image de ce qu’a su faire Harry Potter en grandissant avec son public, la série pourrait gagner en profondeur si elle consentait à évoluer. La diffusion de la partie 2 dès le 3 septembre 2025 offrira peut-être cette opportunité. On attend désormais que la promesse d’une saison 3 annoncée se traduise par une prise de risque bienvenue. Car si le succès est là, seule une audace renouvelée pourrait permettre à Mercredi de s’imposer durablement dans le paysage des séries fantastiques.