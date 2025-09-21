Matt LeBlanc : un refus qui a façonné Modern Family

En refusant le rôle Phil Dunphy dans Modern Family, l'acteur Matt LeBlanc a indirectement ouvert la voie à Ty Burrell et influencé la dynamique du casting de la série.

Un casting qui aurait tout changé

Matt LeBlanc, visage iconique de la série Friends, aurait pu emprunter un tout autre chemin dans sa carrière. À l’aube du lancement de la série à succès Modern Family, les créateurs avaient, en effet, imaginé l’interprète de Joey Tribbiani dans la peau du maladroit mais attachant Phil Dunphy. Pourtant, la trajectoire a bifurqué. Sollicité par les producteurs, Matt LeBlanc a vite ressenti que ce rôle ne lui correspondait pas : « J’ai lu le script et je me suis dit, c’est un super projet, mais ce n’est pas pour moi », confie-t-il au micro de USA Today. L’acteur, fidèle à son intuition, explique qu’il connaissait parfaitement ses limites et préférait ne pas desservir l’œuvre en acceptant un rôle qui ne lui convenait pas.

L’ombre d’un passé télévisuel partagé

Un détail aurait pu donner à cette aventure des airs de retrouvailles : choisir Matt LeBlanc, c’était orchestrer une seconde réunion avec Ed O’Neill, alias Al Bundy dans Married… with Children. Ils n’avaient plus partagé l’écran depuis 1991, année où LeBlanc incarnait Vinnie Verducci, petit ami de Kelly Bundy. Ce clin d’œil aux fans aurait sans doute marqué les esprits, tant la télévision américaine affectionne ces croisements inattendus entre univers cultes.

Sous le feu des projecteurs… et des négociations salariales

Ironie du sort, si Matt LeBlanc n’a jamais incarné Phil Dunphy, il n’en a pas moins joué un rôle déterminant en coulisses lors d’une période clé pour le casting de Modern Family. En 2012, une impasse oppose plusieurs acteurs à la production (20th Century Fox Television) concernant leurs salaires avant la quatrième saison. Inspirés par l’exemple des négociations musclées menées par le cast de Friends, certains membres sollicitent directement les conseils de Matt LeBlanc.

Selon Jesse Tyler Ferguson (Mitchell), l’ex-star new-yorkaise résume ainsi la marche à suivre :

S’unir face à la production.

Ne pas hésiter à quitter le plateau pour être entendus.

Négocier ensemble garantit une vraie force collective.

L’issue lui donnera raison : les acteurs obtiennent gain de cause et l’aventure continuera jusqu’à une onzième saison, dépassant même d’un cheveu la longévité de Friends.

L’humour comme clin d’œil final

Toujours prompt à l’autodérision, Matt LeBlanc s’amuse encore aujourd’hui de cet épisode : après avoir appris qu’on avait pensé à lui pour incarner Mitchell lors d’une lecture autour de la table, il lance avec humour : « J’ai été incroyable en Mitch aujourd’hui ! Merci pour cette opportunité ! ». Difficile de ne pas sourire en imaginant ce que serait devenue Modern Family avec un ex-Joey dans ses rangs…