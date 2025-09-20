Le DCU réinvente les origines d’un personnage de Batman… en effaçant totalement le Chevalier Noir

Le nouvel univers cinématographique DC modifie l’histoire d’un personnage lié à Batman, en revisitant ses origines et en effaçant toute implication directe du célèbre Chevalier Noir, transformant ainsi son parcours et son lien avec Gotham.

Tl;dr Sasha Bordeaux reçoit une origine totalement inédite.

La connexion avec Batman est supprimée dans la série.

Peacemaker enrichit l’univers DCU avec de nouveaux personnages.

Une figure réinventée : Sasha Bordeaux s’émancipe de Gotham

Dans cette deuxième saison de Peacemaker, les créateurs n’ont pas hésité à bouleverser les codes. Exit les racines gothamites pour le personnage de Sasha Bordeaux. Introduite dans la série comme officier d’ARGUS, elle est désormais sous les ordres du nouveau directeur, Rick Flag Sr.. Cette relecture s’éloigne radicalement de l’héritage forgé dans les comics, où Sasha était avant tout connue pour son lien étroit avec Batman. L’intrigue choisit d’en faire une spécialiste du contre-espionnage, supervisant la traque de Christopher Smith, alias Peacemaker.

D’un destin tragique à la résilience technologique

Il faut se souvenir que, dans les pages de Detective Comics, Sasha Bordeaux fut la garde rapprochée de Bruce Wayne, finissant par découvrir son identité secrète et devenir sa protégée. Après un passage éprouvant à Blackgate, une fausse mort puis une renaissance grâce aux nanotechnologies — qui firent d’elle un hybride humain-cyborg au sein du puissant groupe clandestin Checkmate —, Sasha incarnait la tragédie et la loyauté absolue. Mais dans l’univers télévisé réinventé par James Gunn, c’est une toute autre trajectoire qui lui est réservée.

Nouveau départ pour une héroïne méconnue

Le cinquième épisode opère un virage inattendu. Désormais, l’origine de Sasha découle d’un accident d’avion dévastateur : gravement blessée, elle survit grâce à une reconstruction massive orchestrée par ARGUS, abandonnant ainsi toute attache directe à Batman. Son regard bionique et ses facultés surhumaines sont révélés lors d’une mission tendue aux côtés d’Emilia Harcourt. Un choix assumé qui ancre désormais Sasha exclusivement dans le monde de l’espionnage gouvernemental.

Notons quelques éléments centraux concernant cette nouvelle version :

L’absence totale de connexion avec le passé gothamite du personnage.

L’émergence possible d’une rivalité avec Amanda Waller, déjà évoquée dans la série.

L’ambiguïté persistante sur sa loyauté réelle — espionne infiltrée ou atout pour ARGUS ?

Un univers DCU en pleine expansion

Au-delà du cas Sasha Bordeaux, cette saison multiplie les ajouts : nouvelles figures inventées pour la série (tel que le comique Langston Fleury), clins d’œil à des antagonistes iconiques comme White Rabbit ou encore des passerelles vers le futur film Superman. Difficile alors de ne pas voir là une volonté affirmée : bâtir patiemment un DC Universe télévisuel cohérent et foisonnant, où chaque personnage peut se réinventer loin des sentiers battus.

Si certains puristes s’interrogent sur ces libertés prises avec l’histoire originale, force est de reconnaître qu’elles apportent leur lot de surprises et relancent l’intérêt autour d’héroïnes souvent restées dans l’ombre.