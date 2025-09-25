Après une longue attente, le nouvel épisode de South Park se dévoile enfin avec un premier aperçu

Après une longue période d’attente, la célèbre série animée South Park s’apprête à dévoiler son nouvel épisode. Les fans peuvent déjà découvrir un premier aperçu de ce retour très attendu, marqué par un report important de la diffusion.

Tl;dr Diffusion de l’épisode 5 reportée au 24 septembre.

Conflit entre Kyle et Cartman au cœur de l’intrigue.

Saison 27 comptera finalement dix épisodes réguliers.

Un retour attendu après un report inattendu

Le cinquième épisode de la saison 27 de South Park s’apprête enfin à être diffusé, après avoir subi une interruption de dernière minute qui a surpris les fidèles du dessin animé satirique. Programmée initialement pour le 17 septembre, la diffusion a finalement été repoussée d’une semaine, renvoyant la première au mercredi 24 septembre à 22h sur Comedy Central, avant d’être disponible dès le lendemain sur Paramount+.

Des retards assumés par les créateurs

Ce contretemps n’a rien d’inhabituel pour cette série connue pour sa production en flux tendu. D’ailleurs, Matt Stone et Trey Parker, les créateurs, n’ont pas tardé à commenter la situation avec leur franc-parler habituel : « Apparemment, quand on fait tout à la dernière minute, parfois on ne termine pas dans les temps. » Ils ont reconnu sans détour que le retard leur incombait entièrement. Un peu plus tard, dans une interview accordée au The Denver Post, Stone a insisté : « Aucun épisode n’a été censuré ou retiré, c’est juste notre organisation qui a dérapé… C’est le prix à payer quand on procrastine. »

Nouveau souffle narratif et calendrier chargé

L’épisode baptisé « Conflict of Interest » promet de renouer avec l’un des duels favoris des fans : un affrontement entre Kyle et Cartman. Cette fois, c’est une application de marchés prédictifs qui mettra le feu aux poudres dans leur école. Cette intrigue marque un vrai tournant dans la saison, les deux personnages ayant jusque-là évolué chacun de leur côté.

Du côté du planning, si tout se déroule comme prévu – ce qui reste toujours incertain avec South Park –, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une fin d’année animée. Voici ce qu’annonce le diffuseur :

Épisode 6 : prévu pour le 15 octobre

prévu pour le 15 octobre Épisode 7 : annoncé au 29 octobre

annoncé au 29 octobre Épisode 8 : fixé au 12 novembre

fixé au 12 novembre Épisode 9 : programmé pour le 26 novembre

programmé pour le 26 novembre Épisode 10 : attendu le 10 décembre

Signe d’une dynamique retrouvée ?

Cette grille complète rassure quant à la régularité de cette saison. Avec dix épisodes planifiés – un retour au format standard après plusieurs années marquées par des saisons écourtées ou des épisodes spéciaux produits pour Paramount+ –, les aficionados espèrent enfin retrouver le rythme et la verve qui font le sel de la série. La diffusion de ce cinquième opus pourrait bien annoncer un automne sans autre accro majeur… du moins, en théorie.